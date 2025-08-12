‘शर्म करो…’, ऐसा क्या हुआ कि Jaya Bachchan पर जमकर फायर हुईं Kangana Ranaut, भयंकर सुना डाला

Kangana Ranaut Reaction On Jaya Bachchan Video: आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर से जया बच्चन का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन इस दौरान अपने एक प्रशंसक के साथ बदसलूकी करती नज़र आ रही हैं। प्रशंसक अभिनेत्री के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे प्यार के बदले में सिर्फ़ बेइज्जती मिली। वीडियो में जया बच्चन समाजवादी पार्टी की टोपी पहने नज़र आ रही हैं।

जया बच्चन ने प्रशंसक को डांटा

वह एक व्यक्ति से बात कर रही हैं, तभी उनके बगल में खड़ा एक व्यक्ति सेल्फी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अभिनेत्री का हाथ हल्के से छूता है, जया बच्चन भड़क जाती हैं। इसके बाद वह उस व्यक्ति को कसकर धक्का दे देती हैं और उसे बुरी तरह घूरती नज़र आती हैं। अभिनेत्री को गुस्सा होते देख प्रशंसक उनसे प्यार से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन जया उसे कटु निगाहों से देखती रहती हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है। सोशल मीडिया यूज़र्स के साथ-साथ जया बच्चन के वायरल वीडियो पर अभिनेत्री कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

जया बच्चन के वीडियो पर फूटा कंगना का गुस्सा

अब कंगना रनौत ने जया बच्चन का यह वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और उन पर जमकर निशाना साधा है। कंगना ने जया बच्चन पर अपना गुस्सा निकाला है। अभिनेत्री ने इस विवादित वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, “सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग उसके नखरे और बकवास सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी है। वह समाजवादी टोपी मुर्गे की कंघी जैसी दिखती है, जबकि वह लड़ती हुई मुर्गे जैसी दिखती है! कितना अपमान है, शर्म आनी चाहिए।”

कंगना का पोस्ट हुआ वायरल

अब कंगना रनौत का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जिस तरह उन्होंने जया बच्चन के ख़िलाफ़ आग उगली है, वैसा करने की हिम्मत किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी में नहीं है। अब जया बच्चन के वीडियो की तरह ही कंगना रनौत का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंगना ने जया बच्चन के ख़िलाफ़ यह बयान देकर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है।

