‘आधार कार्ड’ पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संपत्ति पर कब्जे का ‘प्रथम दृष्टया’ प्रमाण है ये दस्तावेज, जानें पूरा मामला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भले ही आधार कार्ड निवास का ‘पुख्ता’ प्रमाण न हो, फिर भी यह संपत्ति पर कब्जे का ‘प्रथम दृष्टया’ प्रमाण है.

यह फैसला तब आया जब न्यायालय ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को गार्डन रीच इलाके में कथित पुरानी इमारतों को न गिराने का आदेश दिया. इससे पहले एकल न्यायाधीश ने मोहम्मद इदरीश और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है.

क्या है पूरा मामला

कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित 52 क्वार्टरों, आवासीय इकाइयों और संरचनाओं में रहने वाले लोगों ने पहले न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष एकल पीठ के उस पूर्व फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें बंदरगाह को अपनी संपत्ति पर 33 संरचनाओं को गिराने की अनुमति दी गई थी. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अपने आधार कार्ड जमा किए थे और अन्य लोगों के पास गैस कनेक्शन बिल और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज थे.

बंदरगाह प्राधिकरण ने दावा किया कि 52 निवासियों में से केवल 22 ने ही अपने आधार कार्ड जमा किए थे, इसलिए “कब्जे का कोई प्रमाण” न दिए जाने का पूर्व निर्णय उचित था. खंडपीठ के अनुसार, “आधार कार्ड नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है, लेकिन केवल परिसर पर कब्जे के प्रमाण के रूप में यह इसे अमान्य नहीं करता है,” और आगे कहा कि “निर्णायक” और “प्रथम दृष्ट्या” अवधारणाएं पूरी तरह से भिन्न हैं. जहां पहला समूह अंतिम निर्णय और निर्णायकता को संदर्भित करता है, वहीं दूसरा समूह केवल प्रारंभिक मूल्यांकन को संदर्भित करता है.

विध्वंस अभियान चलाया जा सकता है या नहीं

इसके अलावा, पीठ इस सवाल की जांच कर रही थी कि क्या बंदरगाह प्राधिकरण विध्वंस अभियान चला सकते हैं या नहीं. यह स्पष्ट किया गया कि विध्वंस प्राधिकरण “अवैध निर्माणों” पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, न कि “अवैध कब्जेदार वाले अधिकृत निर्माणों” पर. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही परिसर कथित तौर पर जर्जर या खतरनाक स्थिति में हो, विध्वंस प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार नगरपालिका अधिकारियों का है, न कि बंदरगाह अधिकारियों का. न्यायालय ने टिप्पणी की कि अधिकारी “जर्जर या खतरनाक स्थिति के आधार पर” अपनी ही संरचनाओं को ध्वस्त नहीं कर सकते.

न्यायालय ने यह भी कहा कि विध्वंस से पहले निवासियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था. उच्च न्यायालय ने कहा, “एसपीएमपी (पोर्ट) द्वारा शुरू किया गया तथाकथित विध्वंस अभियान स्पष्ट रूप से गैरकानूनी, कानून से परे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि अपीलकर्ताओं को कारण बताने, सुनवाई का मौका देने या उक्त परिसर के संबंध में अपने रुख के समर्थन में सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है.”