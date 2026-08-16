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CAG Report: 512 में से 458 रेलवे स्टेशनों में जरूरी सुविधाओं की कमी, मिल रहा दूषित पानी, सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

CAG Report: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाओं और साफ-सफाई में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है, जिसमें कई स्टेशनों के पानी के सैंपल में ई. कोलाई (E. coli) बैक्टीरिया का मिलना भी शामिल है.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 1:32:28 PM IST

रेलवे स्टेशनों पर मिल रहा दूषित पानी, सुविधाओं की भारी कमी
रेलवे स्टेशनों पर मिल रहा दूषित पानी, सुविधाओं की भारी कमी


Indian Railways CAG Report: अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पर वॉटर कूलर से अपनी बोतल भरी है तो एक नई ऑडिट रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाओं और साफ-सफाई में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है, जिसमें कई स्टेशनों के पानी के सैंपल में ई. कोलाई (E. coli) बैक्टीरिया का मिलना भी शामिल है.

ये नतीजे गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं और साफ-सफाई पर CAG की उस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिसे 12 अगस्त को संसद में पेश किया गया था. CAG के अनुसार, चार रेलवे जोन के आठ स्टेशनों पर वॉटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में ई. कोलाई पाया गया.

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सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

इनमें दक्षिणी रेलवे में कोयंबटूर और पलक्कड़ जंक्शन, साउथ सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद, सेंट्रल रेलवे में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला और ईस्टर्न रेलवे में मधुपुर शामिल थे. ई. कोलाई की मौजूदगी मल से होने वाले प्रदूषण का संकेत है और यह बता सकती है कि पीने का पानी पीने लायक सुरक्षित नहीं है. ऑडिट में रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे नलों से सप्लाई होने वाले पीने के पानी में भी बैक्टीरिया से प्रदूषण के संकेत मिले. CAG ने बताया कि 2022-23 के दौरान आठ जोन के 49 स्टेशनों और 2023-24 के दौरान नौ जोन के 56 स्टेशनों पर नलों से लिए गए पानी के सैंपल में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (जिसमें ई. कोलाई भी शामिल है) पाए गए.

ऑडिट में यह भी पाया गया कि टोटल कोलीफॉर्म की जांच के अलावा अन्य बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट (बैक्टीरिया की जांच) 2022-23 में चार जोन के आठ स्टेशनों पर और 2023-24 में पांच जोन के 11 स्टेशनों पर संतोषजनक नहीं थे.

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कितने स्टेशनों में पाई गई कमियां

ऑडिट में इंडियन रेलवे नेटवर्क के 512 नॉन-सबअर्बन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं और साफ-सफाई की जांच की गई. इनमें से 458 स्टेशन यानी 89 प्रतिशत से ज्यादा पर कम से कम जरूरी सुविधाएं देने में कमी पाई गई. इन स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं या तो मौजूद ही नहीं थीं या फिर तय मानकों से कम स्तर की थीं. रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में गाइडलाइंस जारी की थीं, जिनके तहत सभी स्टेशनों पर 31 अगस्त 2018 तक ‘कम से कम जरूरी सुविधाएंट’ उपलब्ध कराना जरूरी था. इन सुविधाओं में पीने का पानी, वेटिंग हॉल, बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म शेल्टर, यूरिनल, टॉयलेट, पंखे, फुट-ओवर ब्रिज, डस्टबिन, घड़ी और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम शामिल हैं.

रेलवे स्टेशनों पर नहीं हैं जरूरी सुविधाएं

CAG को यात्रियों के लिए कई बुनियादी सुविधाओं में कमी मिली. ऑडिट के अनुसार, 201 स्टेशनों पर शौचालय, 403 स्टेशनों पर यूरिनल और 2,035 स्टेशनों पर पीने के पानी के नल की कमी थी. यहां तक कि देश के कुछ प्रमुख NSG-1 स्टेशनों पर भी बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई. CAG ने खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हावड़ा, सियालदह, नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रल जैसे स्टेशनों पर कमियों की ओर इशारा किया. इनमें बैठने की जगह, साफ-सफाई की सुविधाएं, कूड़ेदान और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड जैसी चीजों में कमी शामिल थी.

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Tags: home-hero-pos-8Indian Railways
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