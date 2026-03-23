Cab Driver Strike: गुरुग्राम में आज कैब मिलना मुश्किल, हड़ताल पर उतरे ड्राइवर्, जानें क्या है वजह?

Cab Driver Strike: गुरुग्राम में ऐप-आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवरों ने 23 मार्च को हड़ताल शुरू की. उनकी मेन मांग है कि यात्रियों के लिए KYC (पहचान सत्यापन) जरूरी किया जाए. सेक्टर 46 के पास इकट्ठा हुए ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें कई बार हमलों, बदसलूकी और धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिससे वे खुद को अनसेफ महसूस करते हैं.

यात्रियों के KYC की मांग क्यों?

ड्राइवरों का कहना है कि फर्जी या बिना सत्यापन वाले यात्री उनके लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं. उनका मानना है कि अगर हर कस्टमर का KYC जरूरी होगा, तो ऐसी घटनाओं में कमी आएगी. एक ड्राइवर ने बताया कि जहां ड्राइवरों के लिए सख्त KYC नियम हैं, वहीं यात्रियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जो सुरक्षा के लिहाज से गलत है.

शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं

ड्राइवरों ने ये भी बताया कि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, तो उसकी शिकायत करने के लिए कोई मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है. कई बार यात्रियों की बदसलूकी के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है.

हालांकि कैब में SOS बटन जैसे सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि जरूरत के समय ये फीचर्स ठीक से काम नहीं करते. कई मामलों में समय पर मदद नहीं मिल पाती, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है.

हालिया घटना ने बढ़ाई चिंता

ड्राइवरों ने एक हाल की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 25 साल के एक ड्राइवर की उसके ही वाहन में हत्या कर दी गई थी. इस तरह की घटनाओं ने पूरे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है.

इस हड़ताल का असर शहर के लोगों पर भी पड़ा है. जहां आमतौर पर कैब जल्दी मिल जाती थी, वहीं अब लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है. कई यात्रियों को अपने रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.