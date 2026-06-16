C Vijayabaskar: नहीं थम रहा AIADMK में इस्तीफों का दौर, अब इस बड़े नेता ने छोड़ा साथ; CM विजय के साथ जाएंगे?

तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वायरलमलाई से विधायक सी. विजयभास्कर ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही वह पिछले एक महीने के भीतर इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके (AIADMK) के पांचवें विधायक बन गए हैं. विजयभास्कर ने अपना इस्तीफा तमिलनाडु सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) जेसीडी प्रभाकर को सौंपा, जिसे स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया है.

AIADMK में मची रार, कमजोर पड़ रहा विपक्ष

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब AIADMK के अंदरूनी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और पार्टी गहरे सियासी संकट से गुजर रही है. विजयभास्कर से पहले भी AIADMK के चार विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और वे सभी सत्ताधारी दल टीवीके (TVK) में शामिल हो गए थे. एक के बाद एक विधायकों के जाने से विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल की ताकत लगातार कम होती जा रही है.

इस टूट को लेकर AIADMK के नेताओं ने सत्ताधारी TVK पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि TVK ‘होर्स-ट्रेडिंग’ (विधायकों की खरीद-फरोख्त) कर रही है और पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन (MGR) की राजनीतिक विरासत को खत्म करने की कोशिश में जुटी है. दूसरी तरफ, TVK ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. TVK का कहना है कि AIADMK के कई बड़े नेता अपने मौजूदा प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) के नेतृत्व से नाराज हैं, और वे स्वेच्छा से TVK अध्यक्ष विजय को अपना नेता मानकर उनके साथ आ रहे हैं.

कौन हैं सी. विजयभास्कर?

पुदुक्कोट्टई जिले के एक कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखने वाले विजयभास्कर ने साल 2001 में पहली बार विधानसभा में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने वायरलमलाई सीट से 2011, 2016, 2021 और फिर हाल ही में 2026 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज की. वह तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और कोरोना महामारी के दौरान राज्य के मैनेजमेंट में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई थी. साल 2026 के विधानसभा चुनाव में जब राज्य में ‘TVK की लहर’ देखी जा रही थी, तब भी विजयभास्कर ने वायरलमलाई सीट से 62,073 वोटों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की थी.

क्यों बढ़ीं दूरियां?

साल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद, विजयभास्कर ने AIADMK के बागी गुट का साथ दिया था और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान TVK सरकार के पक्ष में वोट किया था. इसके तुरंत बाद पार्टी आलाकमान ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें AIADMK के जिला सचिव पद से हटा दिया था.

विजयभास्कर के करीबी सूत्रों की मानें तो पार्टी नेतृत्व और बागी विधायकों के बीच सुलह की कोशिशों के बावजूद उन्हें दोबारा जिला सचिव नहीं बनाया गया, जिससे वह काफी आहत और नाराज चल रहे थे. पिछले कुछ दिनों से वह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठकें और चर्चाएं कर रहे थे..

‘यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है’

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विजयभास्कर बहुत जल्द अपने अगले कदम का एलान कर सकते हैं. इस बीच, एक नई पारी का इशारा करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक ऑडियो संदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा है, ‘यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है.’

तमिलनाडु में अब उप-चुनावों की आहट

विजयभास्कर के इस इस्तीफे के बाद अब तमिलनाडु में कुल 6 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव (Bypolls) होने जा रहे हैं. इनमें से 5 सीटें AIADMK विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट त्रिची ईस्ट (Trichy East) है, जिसे खुद मुख्यमंत्री विजय ने खाली किया है.