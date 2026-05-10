CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें

CM Vijay Speech: रविवार को तमिलनाडु में एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जब तमिलनाडु वेट्री कज़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पार्टी कार्यकर्ताओं की ज़ोरदार तालियों, सीटियों और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी के बीच, विजय ने एक भावुक और राजनीतिक रूप से ओजपूर्ण पहला भाषण दिया, जिसमें पारदर्शिता, शासन सुधार और सामाजिक न्याय के वादे शामिल थे.

विजय के पहले भाषण की बड़ी बातें

‘मेरे अलावा सत्ता का कोई और केंद्र नहीं होगा. सत्ता का एकमात्र केंद्र मैं ही रहूँगा,’ विजय ने कहा, जो नई सरकार में एक मज़बूत और केंद्रीकृत नेतृत्व के दृष्टिकोण का संकेत था.

‘यह एक नई शुरुआत है. अब सच्चे, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो रही है,’ विजय ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया, जिससे यह संकेत मिला कि उनका प्रशासन अपने शासन के सिद्धांतों के तौर पर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करेगा.

‘मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा’, मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार जवाबदेह बनी रहेगी और अपने वादों को पूरा करते हुए किसी भी गलत काम से दूर रहेगी.

‘मैं जनता के पैसे का एक भी पैसा नहीं छूऊँगा,’ विजय ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार विरोधी सबसे मज़बूत बयानों में से एक देते हुए कहा. उन्होंने शासन में ईमानदारी का वादा किया और राज्य के कोष का दुरुपयोग न करने की शपथ ली.

‘यह विजय न तो खुद कोई गलत काम करेगा और न ही किसी और को गलत काम करने देगा, चाहे वह कोई भी हो,’ मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके करीबी लोग भी किसी गलत काम में शामिल पाए गए, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा.

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‘मैं जो कुछ भी करूँगा, खुले तौर पर और पूरी पारदर्शिता के साथ करूँगा,’ विजय ने कहा, और एक पारदर्शी प्रशासन का वादा करते हुए कहा कि वह बंद दरवाज़ों के पीछे काम नहीं करेंगे.

‘मैं झूठे वादों से आपको कभी धोखा नहीं दूँगा. मैं केवल वही वादा करूँगा जो संभव है,’ नए मुख्यमंत्री ने कहा. इस तरह उन्होंने खुद को एक यथार्थवादी और ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और जनता से परिणाम देने के लिए कुछ समय माँगा.

‘आज से, मैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू करूँगा,’ विजय ने घोषणा की. यह नशीली दवाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का संकेत था, और उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा.

‘मैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा,’ विजय ने कहा. उनके भाषण में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उभरा, और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की.