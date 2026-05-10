Home > देश > CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें

CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें

CM Vijay Speech: रविवार को तमिलनाडु में एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जब तमिलनाडु वेट्री कज़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

By: Heena Khan | Published: May 10, 2026 1:49:18 PM IST

तमिलनाडु के सीएम पद की कुर्सी विजय की होगी ताजपोशी
तमिलनाडु के सीएम पद की कुर्सी विजय की होगी ताजपोशी


CM Vijay Speech: रविवार को तमिलनाडु में एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जब तमिलनाडु वेट्री कज़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पार्टी कार्यकर्ताओं की ज़ोरदार तालियों, सीटियों और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी के बीच, विजय ने एक भावुक और राजनीतिक रूप से ओजपूर्ण पहला भाषण दिया, जिसमें पारदर्शिता, शासन सुधार और सामाजिक न्याय के वादे शामिल थे.

विजय के पहले भाषण की बड़ी बातें 

‘मेरे अलावा सत्ता का कोई और केंद्र नहीं होगा. सत्ता का एकमात्र केंद्र मैं ही रहूँगा,’ विजय ने कहा, जो नई सरकार में एक मज़बूत और केंद्रीकृत नेतृत्व के दृष्टिकोण का संकेत था.

You Might Be Interested In

‘यह एक नई शुरुआत है. अब सच्चे, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो रही है,’ विजय ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया, जिससे यह संकेत मिला कि उनका प्रशासन अपने शासन के सिद्धांतों के तौर पर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करेगा.

‘मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा’, मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार जवाबदेह बनी रहेगी और अपने वादों को पूरा करते हुए किसी भी गलत काम से दूर रहेगी.

‘मैं जनता के पैसे का एक भी पैसा नहीं छूऊँगा,’ विजय ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार विरोधी सबसे मज़बूत बयानों में से एक देते हुए कहा. उन्होंने शासन में ईमानदारी का वादा किया और राज्य के कोष का दुरुपयोग न करने की शपथ ली.

‘यह विजय न तो खुद कोई गलत काम करेगा और न ही किसी और को गलत काम करने देगा, चाहे वह कोई भी हो,’ मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके करीबी लोग भी किसी गलत काम में शामिल पाए गए, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा.

तमिलनाडु में बन गई टीवीके सरकार! विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ; मंच पर मौजूद रहे राहुल गांधी

‘मैं जो कुछ भी करूँगा, खुले तौर पर और पूरी पारदर्शिता के साथ करूँगा,’ विजय ने कहा, और एक पारदर्शी प्रशासन का वादा करते हुए कहा कि वह बंद दरवाज़ों के पीछे काम नहीं करेंगे.

‘मैं झूठे वादों से आपको कभी धोखा नहीं दूँगा. मैं केवल वही वादा करूँगा जो संभव है,’ नए मुख्यमंत्री ने कहा. इस तरह उन्होंने खुद को एक यथार्थवादी और ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और जनता से परिणाम देने के लिए कुछ समय माँगा.

‘आज से, मैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू करूँगा,’ विजय ने घोषणा की. यह नशीली दवाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का संकेत था, और उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा.

‘मैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा,’ विजय ने कहा. उनके भाषण में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उभरा, और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की.

Tags: CM Vijay Speechtamil naduVijay Thalapathy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026
CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें
CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें
CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें
CM Vijay Speech: CM विजय का पावर शो! पहले भाषण में ही दिखा ‘सुपर CM’ अंदाज़; यहां पढ़ें बड़ी बातें