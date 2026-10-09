Home > देश > By Election Result 2026: बंगाल से तमिलनाडु तक चुनावी नतीजों का दिन आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

By Election Result 2026: बंगाल से तमिलनाडु तक चुनावी नतीजों का दिन आज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

By Election Result 2026: आज देश की छह सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इनमें पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल है. असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. वहीं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए गए हैं.

By: Heena Khan | Published: October 9, 2026 6:46:09 AM IST

By Election Result 2026
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By Election Result 2026: आज देश की छह सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इनमें पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल है. असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. वहीं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए गए हैं. इन सभी सीटों पर मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे. इन परिणामों से पता चलेगा कि जनता ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और किस पार्टी को जीत मिली है.

इन सीटों पर होनी है मतगणना 

देश की तीन बड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी. आज सभी छह सीटों के लिए एक साथ वोटों की गिनती होगी. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर सीटों, मुख्यमंत्री एन रंगासामी द्वारा खाली की गई पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीटों पर DMK, CM विजय की पार्टी TVK और AIADMK के बीच मुकाबला है. इन विधानसभा सीटों के अलावा, असम की नागांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डाले गए वोटों की गिनती भी आज होगी. चुनाव के नतीजे दोपहर तक घोषित होने की उम्मीद है.

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प्रशासन ने उपचुनाव के लिए सुरक्षा कड़ी की

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती के दौरान तनाव और हिंसा की आशंका के चलते, जिला प्रशासन ने काउंटिंग सेंटर पर कई पाबंदियां और निषेधाज्ञा लगा दी हैं. रेजिनगर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती बहरामपुर गर्ल्स कॉलेज में होगी. सब-डिविजनल ऑफिसर (हेडक्वार्टर) समीरन बारिक के मुताबिक, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई थी कि विरोधी राजनीतिक गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में काउंटिंग सेंटर के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे काउंटिंग के दिन कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.

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वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और राजनगर विधानसभा उपचुनावों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू होगी, और नतीजों से पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक माहौल की एक झलक मिलने की उम्मीद है, जहाँ BJP ने 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को हटाकर सरकार बना ली है.

Tags: BengalBy Election Result 2026tamilnadu
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