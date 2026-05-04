Home > देश > 5 राज्यों के 7 सीटों के उपचुनाव में किसने लहराया परचम? बीजेपी का चला जलवा या कांग्रेस ने मारी बाजी, क्या है सुनेत्रा पवार का हाल?

5 राज्यों के 7 सीटों के उपचुनाव में किसने लहराया परचम? बीजेपी का चला जलवा या कांग्रेस ने मारी बाजी, क्या है सुनेत्रा पवार का हाल?

Bypoll Results 2026: आज त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, नागालैंड और महाराष्ट्र की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई थीं. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने चार अहम सीटों पर जीत हासिल की है.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 5:35:44 PM IST

5 राज्यों के 7 सीटों के उपचुनाव में किसने लहराया परचम
5 राज्यों के 7 सीटों के उपचुनाव में किसने लहराया परचम


Bypoll Election Results 2026: देश के पांच राज्यों के लिए 4 मई 2026 का दिन काफी अहम है. आज त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, नागालैंड और महाराष्ट्र की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई थीं.  मौजूदा रुझानों और नतीजों से यह साफ़ है कि बीजेपी की जीत का सिलसिला पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत में ज़ोर-शोर से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने चार अहम सीटों पर जीत हासिल की है:

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नागालैंड (कोरिडांग): यहां, बीजेपी उम्मीदवार दाओचियर आई. इम्चेन ने शानदार जीत दर्ज की है.
त्रिपुरा (धर्मनगर): बीजेपी के ज़हर चक्रवर्ती अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर विजयी हुए हैं.
गुजरात (उमरेठ): बीजेपी उम्मीदवार हर्षदकुमार गोविंदभाई परमार ने यहां भगवा झंडा फहराते हुए जीत का परचम लहराया है.
महाराष्ट्र (राहुडी): यहां से बीजेपी उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले जीते है.

बारामती में सुनेत्रा पवार का दबदबा

सभी की निगाहें महाराष्ट्र की सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीट, बारामती पर टिकी हुई हैं. इस सीट पर, जो पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी उनकी पत्नी और NCP उम्मीदवार, सुनेत्रा अजित पवार, फ़िलहाल 209921  वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं. बारामती में यह बड़ी बढ़त अजित पवार की स्थायी विरासत और प्रभाव का जीता-जागता सबूत है.

कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी के संकेत

जहां एक तरफ बीजेपी ने चार राज्यों में जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक उपचुनावों में जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया है. बागलकोट सीट से उमेश हुलप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण सीट से समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन ने जीत हासिल की है. इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त ने बीजेपी के ‘क्लीन स्वीप’ (सभी सीटें जीतने) के सपनों पर पानी फेर दिया है.

चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की इस अहम प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. इन उपचुनावों के परिणाम न केवल स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को निर्धारित करेंगे, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

Tags: BJPcongressSunetra Pawar
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