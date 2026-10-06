By-Elections 2026 Live Updates: 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी, CM विजय का पहला टेस्ट

By-Elections 2026 Live Updates : देश में 5 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है. तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट और पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट के अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट, बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. इस चुनावी संग्राम में बीजेपी, कांग्रेस, TMC, DMK, TVK, CPI समेत कई प्रमुख दल आमने-सामने हैं. इन सभी सीटों के चुनावी नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

मदुरंतकम और धारापुरम में सुबह 9 बजे तक क्रमशः 15.99 प्रतिशत और 17.55 प्रतिशत वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग ने बताया कि मदुरंतकम और धारापुरम उपचुनावों में मंगलवार को वोटिंग तेज गति से शुरू हुई और सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्रमशः 15.99 प्रतिशत और 17.55 प्रतिशत तक पहुंच गया. दोनों निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

वहीं, नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी. यहां पर 19 लाख मतदाता और 15 उम्मीदवार मैदान में हैं. असम में नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हुई. 19 लाख से ज़्यादा मतदाता 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं. वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी.

विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह उपचुनाव असम में पहली बड़ी चुनावी परीक्षा है.