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बिहार, MP और गुजरात की 3 सीटों पर उपचुनाव का एलान, जानें क्या है पूरा शेड्यूल और क्यों खाली हुईं ये सीटें?

By-Election 2026: बिहार, MP और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. निर्वाचन आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं. आखिर क्यों खाली हुईं ये सीटें? जानिए पूरा शेड्यूल.

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 5:30:34 PM IST

बिहार, MP और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. निर्वाचन आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं.
बिहार, MP और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. निर्वाचन आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं.


बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान और नतीजों की तारीखों का एलान करते हुए चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है. भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, इन तीन सीटों पर वोटिंग 30 जुलाई को होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. ये उपचुनाव बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात की मंझलपुर सीट के लिए होंगे. इस घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. आखिर किन वजहों से खाली हुईं ये सीटें और क्या है इस उपचुनाव का पूरा समीकरण? आइए जानते हैं.

ये सीटें खाली क्यों हुईं?

बिहार में बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितिन के इस्तीफे के बाद खाली हुई. मध्य प्रदेश में दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने और उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई. वहीं, गुजरात में मंझलपुर सीट BJP विधायक योगेशभाई पटेल के निधन के कारण खाली हुई.

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धोखाधड़ी के मामले में राजेंद्र भारती दोषी करार

एक अदालत ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती, जिन्होंने पिछले चुनाव में दतिया सीट जीती थी उनको धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी; इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट को खाली घोषित कर दिया. हालांकि कांग्रेस नेता ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. 2023 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस उम्मीदवार भारती ने दतिया में तत्कालीन गृह मंत्री और BJP नेता नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था.

नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक का शेड्यूल

चुनाव आयोग ने घोषणा की कि उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर सकते हैं. नॉमिनेशन पेपर की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 जुलाई तय की गई है. इसके बाद, 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी.

आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में ये विधानसभा क्षेत्र पूरे या आंशिक रूप से स्थित हैं, वहां आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का इस्तेमाल किया जाएगा.

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