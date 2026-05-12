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बस में भी बांधना पड़ेगा सीट बेल्ट! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या-क्या होंगे नियम

Bus Safety: बस यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सफर करने के लिए यात्रियों को सीट पर बैठने के लिए बेल्ट लगाना जरूरी होगा. जानें नियम.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 12, 2026 12:00:04 PM IST

बस सेफ्टी रूल्स
बस सेफ्टी रूल्स


आए दिन हम सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सुनते रहते हैं. केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और यात्रियों को सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. अब बस में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बस में सफर करने के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. इसके साथ बसों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी कई गई हैं, जिन्हें उनका पालन करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी. 

क्या हुई घोषणा?

दिल्ली-एनसीआर में एक कार्यक्रम के दौरान कि सरकार ने आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है. इसलिए बस यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाना जरूरी किया जाएगा. इसके साथ ही लंबी दूरी के लिए 
यह नियम बसों, लग्जरी कोच समेत कई तरह की बसों पर लागू किया जाएगा. इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते सफर के दौरान उन पर जुर्माना लग सकता है. 

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आखिर क्यों लिया गया फैसला?

सफर के दौरान जब भी बस में दुर्घटना होती है, तो सीट बेल्ट ना होने की वजह से यात्री उछलकर कहीं दूर फिका जाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा चोटें आ जाती हैं. कई बार तो मौत भी हो जाती है. पिछले कुछ सालों में बस दुर्घटना बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से यह फैसला बहुत अहम माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सीट बेल्ट हादसे के दौरान यात्रियों को सुरक्षित रखती है. इसी वजह से बसों में भी सीट बेल्ट अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है.

दिल्ली में नया बैरियर-फ्री टोल प्लाजा हुआ शुरू

इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला क्षेत्र में देश का दूसरा बैरियर-फ्री टोल प्लाजा शुरू किया गया. इससे पहले इस तरह की सुविधा गुजरात में लागू की गई थी. इस आधुनिक व्यवस्था को मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम नाम दिया गया है.

Tags: bus safetynational news
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