हवाई जहाज को टक्कर देगी भारत की ये खास ट्रेन! सिर्फ 75 मिनट में पहुंचेंगे चेन्नई से बेंगलुरु, 2 घंटे में दिल्ली से लखनऊ

Bullet Train News: भारत में रेलवे व्यवस्था तेजी से बदल रही है. आने वाले समय में लंबी दूरी की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाली है. देश अब नॉर्मल ट्रेनों से आगे बढ़कर हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलूर-हैदराबाद और बेंगलूर-चेन्नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस दिशा में बड़ा फैसला लिया है. माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट भारत में यात्रा, व्यापार और रोजगार की तस्वीर बदल सकता है.

कर्नाटक सरकार ने जिन दो बड़े हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है, उनमें बेंगलूर-हैदराबाद और बेंगलूर-चेन्नई रूट शामिल हैं. इन बुलेट ट्रेनों की संभावित रफ्तार 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. इतनी तेज स्पीड से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. जहां अभी चेन्नई से बेंगलूर पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं, वहीं भविष्य में ये सफर करीब 75 मिनट में पूरा हो सकता है. इसी तरह हैदराबाद से बेंगलूर की दूरी भी लगभग 2 घंटे में तय की जा सकेगी.

भविष्य में दिल्ली-लखनऊ जैसे रूट भी हो सकते हैं शामिल

रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दक्षिण भारत का ये मॉडल सफल रहता है, तो देश के दूसरे हिस्सों में भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा सकता है. भविष्य में दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-जयपुर और मुंबई-पुणे जैसे रूट्स पर भी बुलेट ट्रेन चलने की संभावना जताई जा रही है. अभी दिल्ली से लखनऊ तक का सफर तेज ट्रेनों से भी 6 से 8 घंटे तक का समय लेता है, लेकिन हाई स्पीड रेल आने के बाद यही दूरी करीब 2 घंटे में पूरी हो सकती है.

चेन्नई-बेंगलूर-मैसूर कॉरिडोर से बदलेगी यात्रा की तस्वीर

बेंगलूर-चेन्नई-मैसूर हाई स्पीड कॉरिडोर को दक्षिण भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में माना जा रहा है. ये कॉरिडोर लगभग 435 से 463 किलोमीटर लंबा हो सकता है. इसमें व्हाइटफील्ड, बैयप्पनहल्ली, केजीएफ और कोडीहल्ली जैसे स्टेशन बनाए जाने की योजना है. कोडीहल्ली को दोनों बुलेट ट्रेन रूट्स का मेन इंटरचेंज स्टेशन बनाया जा सकता है. इससे यात्रियों को एक ही जगह से कई शहरों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी.

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

सरकार ने इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार करीब 1757 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ सकती है. बैयप्पनहल्ली स्टेशन को मेट्रो और सबअर्बन रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है ताकि यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिल सके.

