UP में रातों-रात मची तबाही, खूनमखान हुई बुलंदशहर  की सड़क, 8 लोगों की मौत

Bulandshahr Accident: इस समय यूपी से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल,  अरनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 06:51:00 IST

Bulandshahr Accident: इस समय यूपी से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल,  अरनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल, गांव घटाल के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से आ रहे कंटेनर ने बुरी तरह टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद मौके पाए ही अफरा-तफरी मच गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली में बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

कई घरों में छाया मातम 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी श्रद्धालु कासगंज जिले से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के गोगामणि स्थित जाहरवीर बाबा के दर्शन करने निकले थे। आपको बता दें, यात्रा के दौरान अचानक यह दर्दनाक हादसा हुआ,जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और कई घरों में मातम। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया।

जानिए क्या बोले स्थानीय लोग 

वहां पहले से ही मौजूद लोगों ने बताया कि, ट्रैक्टर-ट्रॉली धीमी गति से जा रही थी, तभी एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कई लोग घायल हो गए और मौके पर ही दर्द से तड़पते रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य में मदद की।

