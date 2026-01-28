Home > देश > Budget Session 2026: महिलाओं से लेकर युवाओं तक को फायदा! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र में कहीं कई बड़ी बातें

Budget Session 2026: महिलाओं से लेकर युवाओं तक को फायदा! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र में कहीं कई बड़ी बातें

Budget Session 2026 : 1 फरवरी, 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट भाषण से पहले, आज संसद का बजट सेशन शुरू हो गया है. वहीं इस बजट की जानकारी देते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना भाषण शुरू कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: January 28, 2026 1:24:41 PM IST

draupadi murmu
draupadi murmu


Budget Session 2026 : 1 फरवरी, 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट भाषण से पहले, आज संसद का बजट सेशन शुरू हो गया है. वहीं इस बजट की जानकारी देते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना भाषण शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि FM सीतारमण कल, यानी 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगी. ऐसे में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ अहम बातें कहीं हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. 

रोजगार को बढ़ावा- राष्ट्रपति मुर्मु 

रोजगार को देखते हुए  राष्ट्रपति मुर्मु  ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत राष्ट्रपति तक अब तक करीब 38 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग जारी की जा चुकी है और करीब 12 करोड़ रुपये के ऋण रोजगार के संकेत दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि स्वनिधि योजना से 72 लाख लोगों को करीब 16 लाख करोड़ रुपये की मदद मिलती है. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश में लगभग 2 लाख फिल्म्स के रजिस्ट्रेशन हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इनमें से करीब 40 मिलियन फिल्म्स में महिला डायरेक्टर शामिल हैं.

भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या बोलीं राष्ट्रपति मुर्मु 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि भारत लगातार गगनयान मिशन पर काम कर रहा है और दिसंबर 2025 में ‘प्रगति’ नाम की एक नई योजना शुरू की गई थी. राष्ट्रपति ने कहा कि देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, जिससे पिछले 11 सालों में भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई दर को कंट्रोल में रखने में रिकॉर्ड बनाया गया है, जिससे सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीबों को फायदा हुआ है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लॉन्च एक बड़ी उपलब्धि – राष्ट्रपति मुर्मु 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश में हुई प्रगति की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आइजोल को रेल से जोड़ा गया है. जम्मू और कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है. जम्मू और कश्मीर से केरल तक 150 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क बनाया गया है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लॉन्च एक बड़ी उपलब्धि है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिला सशक्तिकरण पर कहा

मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों की वजह से, देश के हर बड़े क्षेत्र में महिलाएं तेज़ी से आगे बढ़ी हैं. इसी दिशा में, कुछ महीने पहले, देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ. इससे यह विश्वास और मज़बूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तिकरण में ‘नारी शक्ति’ सबसे पहले आती है,” राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा.

95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा मिला है

मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय और सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. सबका साथ सबका विकास का विज़न हर नागरिक के जीवन पर अच्छा असर डाल रहा है. 2014 की शुरुआत में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिर्फ़ 25 करोड़ नागरिकों तक पहुँचती थीं. सरकार की कोशिशों से अब लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा मिला है,” राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा.



