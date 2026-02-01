Budget 2026: क्या सस्ता और क्या महंगा, आम आदमी की जेब पर कितना असर? यहां देखें लिस्ट

Budget 2026 Sasta Mehnga: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2026-27 (Budget 2026-27) का ऐलान आज कर दिया है. इस बार वह अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम जनता को राहत देने के लिए सीमा शुल्क में भी कई बदलाव किए हैं. इस बजट का आम लोगों के जेब पर कितना असर पड़ेगा, यह हम यहां विस्तार से बताने जा रहे हैं. आम बजट के बाद क्या-क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा होगा. आइए जानें यहां…

क्या-क्या हुआ सस्ता?

दवाइयां

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स:

इलेक्ट्रिक वाहन

जूते और कपड़े

खेल का सामान

विमान यात्रा (संभावित)

सोलर और सीएनजी

लेदर आइटम

सिंथेटिक फुटवियर

चमड़े के उत्पाद

कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड

सोलर ग्लास होंगे सस्ते

मिक्स्ड गैस सीएनजी

क्या-क्या हुआ महंगा?

तंबाकू उत्पाद और सिगरेट

विदेशी शराब

आयातित लग्जरी वस्तुएं

सोना और चांदी

शेयर बाजार में निवेश

