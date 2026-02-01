Home > देश > Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’

Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’

Budget 2026 Preparation Team: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नौवां केंद्रीय बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ नौकरशाहों की एक अनुभवी टीम का समर्थन मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतारमण 1 फरवरी यानी आज लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं.

By: Heena Khan | Published: February 1, 2026 10:52:54 AM IST

वित्त मंत्रालय की वो टीम जो भारत की ग्रोथ स्टोरी गढ़ती है.
वित्त मंत्रालय की वो टीम जो भारत की ग्रोथ स्टोरी गढ़ती है.


Budget 2026 Preparation Team: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नौवां केंद्रीय बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ नौकरशाहों की एक अनुभवी टीम का समर्थन मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतारमण 1 फरवरी यानी आज लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं, जो 7.4 प्रतिशत विकास दर और अनिश्चित वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल की पृष्ठभूमि में होगा. वहीं ये भी बता दें कि बजट 2026-27 मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट भी होगा. यहां उन प्रमुख अधिकारियों के नाम दिए गए हैं जो केंद्रीय बजट की तैयारी में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं.

You Might Be Interested In

आर्थिक मामलों का विभाग संभालने में किसने की मदद ?

अनुराधा ठाकुर, आर्थिक मामलों की सचिव बजट की मुख्य वास्तुकार, ठाकुर आर्थिक मामलों के विभाग की प्रमुख हैं और 2026-27 के लिए मैक्रोइकोनॉमिक ढांचे और संसाधन आवंटन को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. वो बजट दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार बजट प्रभाग का भी नेतृत्व करती हैं. यह आर्थिक मामलों की सचिव के रूप में उनका पहला बजट होगा. हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी, ठाकुर ने 1 जुलाई, 2025 को विभाग का कार्यभार संभाला. वो विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला IAS अधिकारी भी हैं. 

अरविंद श्रीवास्तव का अहम रोल 

अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व सचिव श्रीवास्तव कर प्रस्तावों की देखरेख करते हैं, जो बजट भाषण का भाग B बनाते हैं. उनका विभाग आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित प्रत्यक्ष करों के साथ-साथ GST और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों को संभालता है. हालांकि यह राजस्व सचिव के रूप में उनका पहला बजट होगा, श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय में पहले का अनुभव है, उन्होंने पहले बजट प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है. बाद में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में चले गए, जहां उन्होंने अन्य जिम्मेदारियों के अलावा वित्त संबंधी मामलों को संभाला. सीमा शुल्क में बदलाव और TDS युक्तिकरण की उम्मीदों के साथ, राजस्व जुटाने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है. 

You Might Be Interested In

Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी नौवां बजट, जवान से लेकर किसान तक; किसे क्या-क्या मिलेगा; यहां लें पल-पल की अपडेट

वुमुलनमंग वुअलनम की भूमिका 

वुमुलनमंग वुअलनम, व्यय सचिव अक्सर “खजाने के संरक्षक” के रूप में वर्णित, वुअलनम सरकारी व्यय, सब्सिडी युक्तिकरण और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं. उनके विभाग को राजकोषीय अनुशासन लागू करने, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने और अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यय योजना का मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा गया है. एम नागराजू, वित्तीय सेवा सचिव वित्तीय सेवा विभाग वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नागराजू के तहत, यह विभाग पब्लिक सेक्टर के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन संस्थानों की देखरेख करता है. यह सरकार के बड़े आर्थिक एजेंडे के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल अपनाने और सामाजिक सुरक्षा पहलों का विस्तार शामिल है. 

इन लोगों ने भी दिया साथ 

अरुणिश चावला, DIPAM सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के तौर पर, चावला सरकार के विनिवेश और निजीकरण रोडमैप के लिए जिम्मेदार हैं. उनका विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी बिक्री से होने वाले गैर-कर राजस्व लक्ष्यों का प्रबंधन करता है. के मूसा चालाई, सार्वजनिक उद्यम विभाग सचिव चालाई उस विभाग के प्रमुख हैं जो चुनिंदा CPSEs की पूंजीगत व्यय योजनाओं की देखरेख करने और बजटीय आवंटन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है. यह विभाग परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रयासों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य की भी निगरानी करता है. वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के तहत छह विभागों के अलावा, मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय बजट के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है. नागेश्वरन का कार्यालय विकास पूर्वानुमान, कृषि, उद्योग और सेवाओं में क्षेत्रीय विश्लेषण, और वैश्विक जोखिमों के आकलन सहित मैक्रोइकोनॉमिक संदर्भ को परिभाषित करने में मदद करता है. यह वित्त मंत्री को आर्थिक सुधारों, राजकोषीय नीति और वित्तीय रणनीति पर भी सलाह देता है.

You Might Be Interested In
Tags: BudgetBudget 2026economic surveyNirmala Sitharaman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026
Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’
Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’
Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’
Budget 2026 Preparation Team: कौन हैं बजट के मास्टरमाइंड्स? जानें निर्मला सीतारमण के हुकुम के इक्कों के बारे मे, इन्होने तैयार किया ‘रोडमैप’