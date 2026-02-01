Union Budget 2026: सरकार ला रही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से कितनी अलग है ये स्कीम? जानें यहां

1
Mahatma Gandhi Gram Swaraj Yojana: केंद्रिय वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में अपना 9वां बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं. बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योगों को नए ढांचे पर काफी ध्यान दिया गया है. केंद्रिय मंत्री ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान किया है. इस बजट में मजबूत आजीविका मॉडल को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है. केंद्रिय मंत्री ने बजट में उन्होंने ऐलान किया कि सरकार महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना ला रही है.
