Budget 2026 live streaming: कब, कहां और कैसे देखें बजट भाषण; टीवी से लेकर डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग तक यहां जानें सारी डिटेल्स

Budget 2026 Live Streaming: भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार, 1 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में संसद में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय मानक समय (IST) सुबह 11 बजे लोकसभा में वार्षिक बजट भाषण देने के लिए खड़ी होंगी. यह प्रस्तुति भारत के आर्थिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो नागरिकों, व्यवसायों और बाजारों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करती है.

बजट भाषण आमतौर पर एक से डेढ़ घंटे तक चलता है, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकारी खर्च योजनाओं, कर प्रस्तावों और व्यापक नीति प्राथमिकताओं की पहली विस्तृत जानकारी दी जाती है.

पिछले वर्षों की तरह, यह प्रस्तुति संसद के सेंट्रल चैंबर में होगी और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि देश भर के दर्शक इसे वास्तविक समय में देख सकें.

भाषण कब शुरू होगा-

केंद्रीय बजट 2026 का भाषण 1 फरवरी को संसद भवन में ठीक सुबह 11 बजे शुरू होने वाला है. यह समय परंपरा के अनुसार है, भले ही इस साल की प्रस्तुति रविवार को हो रही है. जो दर्शक बजट को लाइव देखना चाहते हैं, उन्हें सुबह 11 बजे से थोड़ा पहले तैयार रहना चाहिए ताकि वे कार्यवाही का कोई भी हिस्सा मिस न करें.

टीवी पर लाइव कहां देखें-

केंद्रीय बजट 2026 का भाषण संसद टीवी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा.

दूरदर्शन (डीडी नेशनल) संसद से बजट प्रस्तुति का सीधा प्रसारण करेगा.

कई राष्ट्रीय समाचार चैनल भी भाषण का सीधा प्रसारण करेंगे.

टेलीविजन कवरेज में प्रमुख घोषणाओं के बाद विशेषज्ञ पैनल और वास्तविक समय का विश्लेषण शामिल होगा.

ऑनलाइन और डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग-

लाइव-स्ट्रीमिंग संसद टीवी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी.

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) यूट्यूब चैनल भाषण को लाइव स्ट्रीम करेगा.

आधिकारिक बजट वेबसाइट indiabudget.gov.in लाइव स्ट्रीम होस्ट करेगी.

सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव प्रसारण के सीधे लिंक साझा करेंगे.

भाषण समाप्त होने के बाद पूरा भाषण वीडियो बाद में आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए उपलब्ध होगा.

भाषण समाप्त होने के बाद, विस्तृत वित्तीय विवरण और नीति प्रस्तावों सहित पूरे बजट दस्तावेज आधिकारिक पोर्टलों पर प्रकाशित किए जाएंगे.