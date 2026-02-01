Home > देश > Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल

Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल

Budget 2026 Live Streaming: भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट आज, 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार लोकसभा में बजट भाषण देने जा रही हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: February 1, 2026 8:14:23 AM IST

बजट 2026 तारीख, समय और लाइव स्ट्रीमिंग
बजट 2026 तारीख, समय और लाइव स्ट्रीमिंग


Budget 2026 Live Streaming: लंबे समय से लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे वहीं अब ये पल आ गया. दरअसल, भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट आज, 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार लोकसभा में बजट भाषण देने जा रही हैं. ये सालाना कार्यक्रम भारत के आर्थिक कैलेंडर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में से एक है, जो घरों, व्यवसायों, निवेशकों और बाज़ारों का ध्यान खींचता है.

You Might Be Interested In

कब पेश होगा बजट? 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फरवरी, 2026 को संसद में केंद्र सरकार की आय और खर्च का लेखा-जोखा और अगले वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित वित्तीय रोडमैप पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार सुबह 11 बजे बजट भाषण देंगी. लोकसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुति देश के आर्थिक कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की खर्च योजनाओं, कर प्रस्तावों और नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताई जाती है. बजट भाषण एक घंटे से डेढ़ घंटे तक चलने की उम्मीद है. यह अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी खर्च योजनाओं, कर प्रस्तावों और नीतिगत प्राथमिकताओं की पहली आधिकारिक झलक पेश करेगा.

Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी नौवां बजट, जवान से लेकर किसान तक; किसे क्या-क्या मिलेगा; यहां लें पल-पल की अपडेट

You Might Be Interested In

सीतारमण के लिए लगातार नौवां बजट

केंद्रीय बजट 2026 निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा, जो भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है. वो 31 मई, 2019 को वित्त मंत्री बनीं, और 31 जनवरी, 2026 तक उन्होंने पद पर छह साल और आठ महीने पूरे कर लिए. वो वर्तमान में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली वित्त मंत्री हैं. बजट सत्र से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नौवीं बजट प्रस्तुति को भारत की संसदीय परंपरा में गर्व का क्षण बताया. लंबे बजट रिकॉर्ड वाले वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दस बार केंद्रीय बजट पेश किया, जबकि पी चिदंबरम ने नौ बार. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी लगातार सालों तक बजट पेश नहीं किया. लंबे कार्यकाल वाले अन्य वरिष्ठ वित्त मंत्रियों में सी डी देशमुख, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा शामिल हैं, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा या लगातार नहीं था.

लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें 

बजट भाषण कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा:

संसद टीवी का ऑफिशियल YouTube चैनल

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) YouTube चैनल

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर DD News चैनलों पर उपलब्ध होगा

आप बजट भाषण Economictimes.com YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं

ऑफिशियल यूनियन बजट वेबसाइट, indiabudget.gov.in

You Might Be Interested In
Tags: Budget 2026budget live streamingeconomic surveyhome-hero-pos-3Nirmala Sitharamanpm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026
Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल
Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल
Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल
Budget 2026 Live Streaming: देश के लिए खुलेगा खजाने का पिटारा! कब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? यहां जानें समय और लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल