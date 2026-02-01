Health Budget 2026: कैंसर की दवा हुई सस्ती, युवाओं को मेडिकल लाइन में नौकरी; यहां जानें हेल्थ सेक्टर की 10 बड़ी बातें

Budget 2026: 1 फरवरी को पेश किए गए यूनियन बजट 2026 में भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है. इसके तहत 17 तरह के कैंसर और सात दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी, ₹10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन के ज़रिए घरेलू बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा. आइए, यूनियन बजट 2026 सेशन से हेल्थ सेक्टर की 10 बड़ी बातों पर नज़र डालते हैं.’

17 तरह के कैंसर की दवाएं सस्ती होने वाली हैं क्योंकि सरकार ने ज़रूरी कैंसर दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे मरीज़ों को बड़ी राहत मिलेगी. 7 और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए खाने (FSMP) के पर्सनल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट के लिए शामिल किया गया है. बायोफार्मा शक्ति मिशन ₹10,000 करोड़ के खर्च के साथ लॉन्च किया गया है ताकि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और कैंसर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों से निपटा जा सके. सरकारी सेक्टर में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और बिहेवियरल हेल्थ को कवर करते हुए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए संस्थानों को अपग्रेड और बढ़ाया जाएगा. आखिरी छोर तक हेल्थकेयर डिलीवरी और लॉन्ग-टर्म केयर सेवाओं को मज़बूत करने के लिए पांच सालों में 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. PPP मोड में पांच रीजनल मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे डॉक्टरों और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. पारंपरिक चिकित्सा में शिक्षा, अनुसंधान और क्लिनिकल देखभाल को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे. उच्च सर्टिफिकेशन मानकों और कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा. जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक जागरूकता के लिए मज़बूत किया जाएगा. ज़िला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर को 50% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे आपात स्थिति के दौरान, खासकर कमज़ोर आबादी के लिए, क्रिटिकल केयर तक पहुंच में सुधार होगा.

Budget 2026 LIVE Update: शेयर बाजार को नहीं भाया बजट, STT ने कैसे डुबो दिए निवेशकों के 10 लाख करोड़