Budget 2026: महिलाओं के लिए बजट में SHE-Marts योजना, स्वास्थ्य और उद्यमिता ऋण का एलान

Budget 2026: बजट 2026 पेश हो चुका है जानते हैं इस बजट में महिलाओं के लिए क्या रहेगा खास, इन बातों पर रखा गया महिलाओं का ख्याल, जानें विस्तार से.

By: Tavishi Kalra | Published: February 1, 2026 2:14:17 PM IST

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया है. इस बजट 2026 में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आद संसद में महिलाओं को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की.

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ‘SHE-Marts’ की घोषणा की है. यह कदम लाखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है. इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने पर केंद्रित है.

बजट 2026 में महिलाओं के लिए ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ पर फोकस करते हुए जेंडर बजट को 37% बढ़ाकर ₹4.49 लाख करोड़ कर दिया गया है.

वर्कफोर्स भागीदारी (Workforce Participation)- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.

स्वास्थ्य (Health)- महिलाओं के लिए 50% अस्पतालों में आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर की योजना है.

कौशल विकास  (Skill Development)- ग्रामीण महिलाओं को कृषि और पशुपालन में प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएं.

ऋण सहायता (Loan Help)- उद्यमी महिलाओं के लिए 5 लाख महिलाओं को अगले 5 वर्षों में ₹2 करोड़ तक का उद्यमिता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

उद्यमिता और ऋण (Entrepreneurship and Credit)- महिला उद्यमियों के लिए ‘सीमार्ट’ (SHE-Marts) स्थापित किए जाएंगे, जो उन्हें अपने उत्पाद बेचने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे।

माना जा रहा था कि साल 2026 का बजट महिलाओं और कन्याओं के लिए बचत की उम्मीद लेकर कुछ नया लेकर आएगा. लेकिन इस बजट में बचत पर नहीं बल्कि उनके विकास, सहायाता, हेल्थ को ध्यान में रखा गया है.

