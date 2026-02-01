Budget 2026 : निर्मला सीतारमण ने खोला करोड़ों का रक्षा खजाना, अब ‘मेक इन इंडिया’ हथियारों से कांपेंगे दुश्मन, विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव

Budget 2026 defence allocation: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitharaman) ने संसद में नया बजट पेश किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. इस साल बजट में रक्षा मंत्रालय को ₹7.8 लाख करोड़ का बजट (Budget 2026) आवंटित किया गया है. यह पिछले साल वित्त वर्ष की तुलना में 14.5% अधिक है. इस बार बजट में देश की तीनों सेनाओं को दुनिया के सबसे आधुनिक और मेड इन इंडिया हथियारों से लैस हो सकें.