बांग्लादेश का भारत ने किया बायकॉट! अब दानें-दानें को मजबूर होगा मुस्लिम देश, बजट 2026 में लिया बड़ा फैसला

Budget 2026-27: अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते भारत ने 2026-27 के बजट में ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के लिए बजट आवंटन घटाकर शून्य कर दिया है और बांग्लादेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च को आधा करके ₹60 करोड़ कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में मौजूदा तनाव को दिखाता है. बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, भूटान, जो भारत का एक करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है, उसे सरकार के बाहरी सहायता पोर्टफोलियो में फिर से सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें ₹2,288 करोड़ का खर्च किया गया है. यह 2025-26 के बजट में ₹2,150 करोड़ के आवंटन से थोड़ा ज़्यादा था.

बांग्लादेश को बड़ा झटका

साथ ही आपको बता दें कि ₹6,998 करोड़ का ओवरसीज डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मंत्रालय के बजट का लगभग एक तिहाई था, और यह पिछले साल के ₹6,750 करोड़ के आवंटन से थोड़ा ज़्यादा था. चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन, जिसे 2025-26 के लिए ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹400 करोड़ कर दिया गया था, उसे 2026-27 के लिए घटाकर शून्य कर दिया गया.

आधा हुआ बजट

ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2025 में चाबहार पोर्ट पर लागू US प्रतिबंधों से दी गई छह महीने की छूट सिर्फ अप्रैल तक ही वैलिड है. बांग्लादेश के लिए, डेवलपमेंट पार्टनरशिप का बजट 2025-26 के लिए ₹120 करोड़ से घटाकर 2026-27 में ₹60 करोड़ कर दिया गया. ढाका में अंतरिम सरकार के तहत भारत-बांग्लादेश संबंधों में गिरावट देखी गई है, और नई दिल्ली 12 फरवरी को बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद संबंधों को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा है. अन्य देशों के लिए आवंटन में नेपाल के लिए ₹800 करोड़, मालदीव के लिए ₹550 करोड़, मॉरीशस के लिए ₹550 करोड़, श्रीलंका के लिए ₹400 करोड़, अफ्रीकी देशों के लिए ₹225 करोड़ और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए ₹120 करोड़ शामिल हैं.

