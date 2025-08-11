Home > देश > सरहद पर ग्यारह से सत्रह अगस्त तक हाई अलर्ट जारी

सरहद पर ग्यारह से सत्रह अगस्त तक हाई अलर्ट जारी

सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटीयर द्वारा ग्यारह से सत्रह अगस्त तक सरहद पर ऑपरेशन हाई अलर्ट शुरू

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 11, 2025 19:27:00 IST

BSF: सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटीयर द्वारा ग्यारह से सत्रह अगस्त तक सरहद पर ऑपरेशन हाईअलर्ट शुरू । इस दौरान बल द्वारा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी नियमित  गश्त  के साथ अतिरिक्त सतर्कता के साथ  चौकसी बढ़ाई जाएगी। बल के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्यारह अगस्त से शुरू यह ऑपरेशनआगामी सत्रह अगस्त तक चलेगा।

15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंध 
स्वतंत्रता दिवस तथा दुश्मन द्वारा संभावित किसी  भी प्रकार की घुसपैठ या  अवांछनीय गतिविधियों के मद्देनजर बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने अधिकारी भी तैनात रहेंगे और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हाई अलर्ट के चलते बीएसएफ की सभी विंग एक्टिव रहेगी। बीएसएफ द्वारा हाईअलर्ट के दौरान सरहद पर नफरी बढ़ाई जाएगी।ज्यादा से ज्यादा डिजीटल गैजेट्स का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सीमावर्ती गांवों पर भी बीएसएफ द्वारा नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बीएसएफ के जवानों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर गश्त की जाएगी। गौरतलब है कि ऑपरेशन हाईअलर्ट के तहत  बीएसएफ की और से  सजग रहते हुए अतरिक्त चौकसी के साथ निगरानी की जाती है। इस ऑपरेशन के दौरान बल की  जितनी भी नफरी मुख्यालय में है,वो सब की सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोबेलाइज़ हो कर ऑपरेशनल गतिविधियां करेंगी। इस ऑपेरशन के दौरान बल के निगरानी यंत्रो का उपयोग कर ऑपरेशनल गतिविधियों पर जोर दिया जायेगा। ड्रोन थ्रेट को मद्देनज़र रखते हुए सीमावर्ती गाँव में रहने वाले ग्रामीणों को सेंसेटाइज़ किया जायेगा ।

सरकारी सुरक्षा संस्थानों की तैयारीयां 
चौकसी के लिहाज से सबसे दुरूह और  दुर्गम मानी जाने वाली  सीमा पर तारबंदी के निकट बीएसएफ के अधिकारी व्हिकल, केमल व फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से  दिन  रात  लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। इस दौरान बढ़ी हुई पेट्रोलिंग आम दिनों में होने वाली पेट्रोलिंग व गश्त से अधिक होगी। ऑपरेशन अलर्ट में खुर्रा चैकिंग भी तेज कर दी जाती है।ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सीमा पर बीएसएफ की इंटेलीजेंसी विंग भी सक्रिय रहती है। इसके अलावा अन्य खुफिया एजेंसियों व स्थानीय निवासियों और पुलिस से भी बीएसएफ का तालमेल रहता है।

