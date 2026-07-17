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दोस्ती क्यों बदली दुश्मनी में? रात के अंधेरे में दोस्त की हत्या कर सिर और दोनों हाथ काटे, बनाया वीडियो भी

Maharashtra young Boy Murder Case: ठाणे के मुंब्रा इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का आरोप उसके ही दोस्तों पर लगा है.

By: JP Yadav | Published: July 17, 2026 12:59:35 PM IST

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Maharashtra young Boy Murder Case: महाराष्ट्र के थाने जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. थाने के मुंब्रा इलाके में युवक की  उसके ही दोस्तों ने हत्या की और फिर मृतक का सिर और दोनों हाथ काट दिए. इसके बाद हत्या स्थल से कहीं दूर फेंक दिया. बेरहमी से दोस्त को मारने वाले आरोपियों ने हाथ काटने की वीडियो भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोस्ती का रिश्ता खूनी दुश्मनी में बदल गया और युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. खुलासे इलाके में हड़कंप मच गया.

शिकायत के बाद थाना पुलिस अपराध शाखा (यूनिट-4) ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो जान गंवाने वाले युवक के दोस्त निकले.  जांच के दौरान पुलिस ने फैज सुल्तान मलिक और अल्बान सुल्तान मलिक को गिरफ्तार किया. दोनों ने अपने ही दोस्त अमन मुस्कीन शेख की हत्या करने की बात कबूल कर ली. 

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क्यों की हत्या?

पूरा मामला 13 मार्च, 2026 की रात का है. मुंब्रा के खर्डी गांव इलाके में अमन शेख का उसके दोस्तों फैज सुल्तान मलिक और अल्बान सुल्तान मलिक के बहस हुई. इसके बाद आरोप अमन को ऑटो रिक्शा से सुनसान स्थान पर ले गए. इसके बाद बहस के दौरान धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद सबूत और अमन की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर और दोनों हाथ धड़ से अलग कर दिए. इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया. 

सड़ी अवस्था में मिला था शव

पुलिस के अनुसार, खर्डी गांव के पास एक सुनसान इलाके में एक युवक का सड़ी-गली अवस्था में शव मिला था. शव का सिर और दोनों हाथ धड़ से अलग होने के कारण उसकी पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था. जांच के दौरान पुलिस के पता चला कि  अमन शेख के खिलाफ वाहन चोरी का मामला दर्ज था.  

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Tags: mumbai news
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