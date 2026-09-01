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Brishti Mukherjee: ममता बनर्जी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के कमरे में फंदे से लटकी मिली भतीजी

Brishti Mukherjee Death: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी को ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बनर्जी की भतीजी अपने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को बीरभूम घर के एक कमरे में लटकी हुई मिलीं.

By: Shristi S | Published: September 1, 2026 3:45:41 PM IST

ममता बनर्जी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के कमरे में फंदे से लटकी मिली भतीजी
ममता बनर्जी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के कमरे में फंदे से लटकी मिली भतीजी


Brishti Mukherjee Death: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी को ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बनर्जी की भतीजी अपने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को बीरभूम घर के एक कमरे में लटकी हुई मिलीं. पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की. पहली नजर में, मामला खुदकुशी का लग रहा है.

हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है. पुलिस घटना का कारण पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है, और दूसरी बातों की भी जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है.

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Tags: Brishti MukherjeeMamta Banerjeewest bengal
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