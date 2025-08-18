Brijbhushan singh on baba ramdev: ‘रामदेव काना जिसके नाम पर कमा खा…’, बृजभूषण शरण सिंह की फिर फिसली जुबान, Video देख अवाक रह जाएंगे आप!

Brijbhushan singh on baba ramdev: कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है। दोनों अक्सर सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की आलोचना करते नज़र आते हैं। इसी बीच, बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह रामदेव को लेकर विवादित बयान देते नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर कई यूज़र्स बृजभूषण को ट्रोल कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष गोंडा में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ उन्हें किसी बात पर फिर से योग गुरु बाबा रामदेव की याद आ गई। बृजभूषण सिंह ने कहा – ‘जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर रामदेव काना कमा खा रहा है, उसका इतिहास भी यहीं गोंडा से है।’ बृजभूषण के इतना कहते ही वहाँ मौजूद भीड़ हँसने और तालियाँ बजाने लगी।

VP elections: एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 21अगस्त को भरेंगे नामांकन

देखें Video

गोंडा का कोंडर गाँव है महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली

दरअसल, गोंडा स्थित वज़ीरगंज इलाके का कोंडर गांव महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली माना जाता है। कोंडर झील के किनारे बसा यह गाँव अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है। यहीं महर्षि पतंजलि ने योग की शिक्षा ली थी और अंतर्ध्यान हो गए थे। गाँव के महंत पवन दास बताते हैं कि महर्षि पतंजलि यहीं रहे और योग का प्रचार-प्रसार किया। अपने संबोधन के दौरान बृजभूषण सिंह कहना चाहते थे कि महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर रामदेव पैसा कमा रहे हैं, गोंडा के ही रहने वाले हैं

रामदेव ने 2022 में भेजा था कानूनी नोटिस

मालूम हो, इससे पहले साल 2022 में गोंडा से पूर्व सांसद ने कहा था कि स्वामी रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे उनके नाम पर अरबों-खरबों का व्यापार कर रहे हैं। वे मसालों से लेकर अंडरवियर और बनियान तक सब कुछ उनके नाम पर बेच रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि के विकास के लिए उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर अरबों रुपये का कारोबार हो रहा है, उनकी जन्मभूमि उपेक्षा का शिकार है। बाबा रामदेव ने बृजभूषण सिंह को कानूनी नोटिस भी भेजा था।

CJI BR Gavai News: दो घंटे की बारिश में लकवाग्रस्त हो जाती है दिल्ली …जाने CJI गवई ने राजधानी को लेकर किसके सामने कही ये…