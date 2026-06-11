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किससे डर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह? राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर बृजभूषण शरण सिंह ने कही ऐसी बात; मचा हड़कंप

Brijbhushan Sharan Singh: अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी को लेकर पूर्व MP और कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है. उन्होंने यहां तक ​​कहा कि अगर उन्होंने सच बताया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे. वह बहुत बड़े लोग हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 11, 2026 2:06:52 PM IST

राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर बोले बृजभूषण शरण सिंह


Brijbhushan Sharan Singh: अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी का मुद्दा गरमा गया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है और लगातार हमला कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह भी हमला कर रहे हैं. इस बीच, राम मंदिर में गहरी आस्था रखने वाले और मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले BJP के पूर्व MP और कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सच बताया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे. उन्होंने एक ऐसा इशारा किया जिसे परोक्ष इशारा माना जा रहा है.

बृजभूषण शरण सिंह जो हमेशा किसी से न डरने का दावा करते थे और अपनी दबंग इमेज के लिए जाने जाते हैं, “मेरा दबदबा था मेरा दबदबा है, और मेरा दबदबा रहेगा” के नारे के साथ, उन्होंने कहा, “अगर मैं सच बोलूंगा, तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा.” उन्होंने आगे कहा कि वे बहुत ज़रूरी लोग हैं. उन्होंने कहा, “अभी मुझमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है. समय आने पर मैं सच बोलूंगा.”

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बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में दस दिन रहने के बाद अपने गृह जिले गोंडा पहुंचने पर मीडिया से बात कर रहे थे. अपने दौरे के दौरान, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के दोहे, “जिमि दसनान महुं झनबाह भिचारी, सुनहु पवनसुत रहनि हमारी” का भी ज़िक्र किया, जिसके बारे में विभीषण ने कहा था कि बजरंगबली ने उनकी हालत बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, और कहा कि उनकी हालत 32 सख्त दांतों के बीच फंसी मुलायम जीभ जैसी थी. राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के बारे में पूछे जाने पर, बृजभूषण ने कहा कि उस पर बोलने का उनका काम नहीं है.

पूर्व इंचार्ज के दावों से नाराजगी

राम मंदिर के पूर्व अकाउंटिंग इंचार्ज महिपाल सिंह के दावों से हंगामा मच गया है. अखिलेश यादव के चढ़ावे की चोरी के आरोपों और सोशल मीडिया पर लगातार हमलों के बीच, महिपाल सिंह ने यह दावा करके हंगामा मचा दिया है कि सालों से चढ़ावा चोरी होता रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने चंपत राय को इस बारे में बताया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायत मिलने के बाद, नोट गिनने वाले कमरे से कई महीनों की CCTV फुटेज डिलीट कर दी गई थी. शिकायत के बाद कोई कार्रवाई करने के बजाय, महिपाल को कमरे से हटा दिया गया.

विश्व हिंदू परिषद से जुड़े महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि उन्हें नोट चोरी का पता कैसे चला. उन्होंने कहा कि मंदिर से 14 लोग नोट गिनने की ड्यूटी पर थे. दो बैंक अधिकारी रोज़ाना नोटों के बंडल बक्सों में भरते थे. नोट गिनने के लिए एक खास कमरे में भी CCTV लगा था. गिनती के दौरान, पहले नोटों को बंडलों में रखा जाता था. फिर दस बंडलों को एक साथ बांधकर एक बक्से में रखा जाता था. बैंक अधिकारी दस की जगह 12 या 13 बंडल रखते थे, और वाउचर पर सिर्फ़ दस बंडल ही शामिल करते थे. बक्से निकाले गए और नोट बांटे गए. एक बार, जब उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने बक्से खुलवाकर दोबारा गिने, जिसमें पाँच लाख रुपये ज़्यादा गिने गए थे. उन्होंने शिकायत की, और बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

Tags: Brijbhushan Sharan Singh
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