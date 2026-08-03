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Brij Bhushan Acquitted: बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बड़ी राहत, महिला पहलवान मामले में मिली क्लीन चिट, बोले- ‘मैंने शुरू से कहा था न…!

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है.

By: Kajal Jain | Published: August 3, 2026 11:35:37 AM IST

Brij Bhushan Acquitted: बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बड़ी राहत, महिला पहलवान मामले में मिली क्लीन चिट, बोले- 'मैंने शुरू से कहा था न...!
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के बहुचर्चित मामले में बरी कर दिया है. अदालत के इस फैसले से उन्हें और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है. यह पूरा विवाद साल 2023 में तब शुरू हुआ था, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे देश के नामी गिरामी ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था. उनका आरोप था कि बृजभूषण सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान महिला खिलाड़ियों का शोषण किया है. इस मामले ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था. हालांकि, बृजभूषण सिंह शुरू से ही इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं और खुद को पूरी तरह निर्दोष बता रहे थे.

‘मैंने पहले ही दिन कहा था…’ 

अदालत का फैसला आने के बाद 69 वर्षीय बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलकर अपनी पुरानी बात को दोहराया और कहा कि वह शुरू से ही सच बोल रहे थे. उन्होंने कहा, ‘जिस दिन मुझपर आरोप लगे थे, मैंने तभी कहा था कि अगर इल्जाम साबित हो गए, तो मैं खुद को फांसी पर लटका लूंगा. आज कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है और सम्मानजनक बरी शब्द का इस्तेमाल किया है. जो हुआ, सो हुआ. मैं और मेरे सभी समर्थक बेहद खुश हैं. मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता.’

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वो आंदोलन जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था

आपको याद ही होगा कि साल 2023 में इस मामले ने कितना तूल पकड़ा था. हमारी जानी-मानी ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टॉप पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनों तक डेरा डाल दिया था. उनकी एक ही मांग थी कि बृजभूषण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. यह मामला तब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था, जब नई संसद भवन की ओर मार्च कर रहे इन खिलाड़ियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. दुनिया भर के खेल संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

विनेश फोगाट के खुलासे और चिंताएं

अभी कुछ ही महीने पहले, विनेश फोगाट ने एक वीडियो के जरिए यह खुलासा किया था कि जिन 6 महिला पहलवानों ने शिकायत की थी, उनमें से एक वह खुद भी थीं. शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी थी. विनेश ने यह भी आरोप लगाया था कि आज भी WFI पर बृजभूषण सिंह का ही दबदबा है. उनका कहना था कि 2026 के एशियन गेम्स से ठीक पहले गोंडा में बृजभूषण के कॉलेज में रैंकिंग टूर्नामेंट करवाना खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष नहीं होगा. वैसे आपको बता दें, इससे पहले एक नाबालिग पहलवान के मामले में भी पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी.

राजनीति पर क्या पड़ा असर?

इस पूरे विवाद के दौरान राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल देखने को मिली थी. विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने सावधानी बरतते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण को उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से टिकट नहीं दिया था. हालांकि, पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने इस सीट पर शानदार जीत भी हासिल की. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया है.

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