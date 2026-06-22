बरात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा दुल्हा कैसे हो गया ‘अनफिट’, क्या होगा मेडिकल टेस्ट; दुल्हन बोली- नहीं करूंगी शादी

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. परिवारवालों ने लड़की देखी. लड़के को पसंद आई. दोनों परिवार की सहमति के बाद रिश्ता भी तय हुआ. तय तिथि पर दूल्हा बैंड-बाजे के साथ बरात लेकर पहुंचा तो घर पर ताला लगाकर दुल्हन भाग गई. मामला गंभीर था और शादी के तामझाम में काफी पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए इसकी शिकायत पुलिस को गई. वहीं,पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ, जिसे जानकर दोनों परिवार के साथ-साथ इलाके के लोग भी चौंक गए. मामला सिर्फ शादी टूटने का नहीं है, बल्कि लड़के के परिवार के सम्मान से जुड़ा था. ऐसे में शिकायत के बाद पुलिस की जांच में ये सच भी सामने आया कि शादी करने पहुंचा दूल्हा खुद अभी नाबालिग है. इस बाबत दुल्हन की ओर मेडिकल टेस्ट यानी उम्र की जांच की भी बात कही गई, लेकिन उससे पहले ही दूल्हे ने स्वीकार कर लिया कि वह नाबालिग है.



शादी टूटने का यह पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना इलाके का है. दूल्हा (नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा कि लड़का नाबालिग है) हरियाणा से धूमधाम से बरात लेकर आया. यहां पर घंटों तक दूल्हा मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा. जहां चहल-पहल होनी चाहिए थी वहां सन्नाटा पसरा रहा. कुछ देर बाद दूल्हे को जानकारी मिली कि दुल्हन अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जा चुकी है और घर के बाहर ताला लगा है.

आसपास के इलाकों में शादी टूटने की चर्चा

अब शादी के टूटने की चर्चा पूरे गांव में हो रही है. इसमें रोचक बात यह है कि घर छोड़ने से पहले खुद दुल्हन पक्ष ने हरियाणा में दूल्हे के घर फोन कर साफ कह दिया था कि बरात मत लाना, बावजूद इसके दूल्हा बैंड-बाजे के साथ बरात लेकर पहुंच गया.

भाइयों का मिला दुल्हन का साथ

स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़का और लड़की दूर के रिश्तेदार हैं. बताया जा रहा है कि शादी तय होने के बाद दूल्हा पक्ष खुश था, लेकिन लड़की के भाई और कुछ रिश्तेदार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. बावजूद इसके परिवार में मचे घमासान के बीच दुल्हन को उसके भाई शादी न करने के बावजूद सामाजिक दबाव के चलते परिवार के लोग मान गए.

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शादी से कुछ दिन पहले ही दुल्हन पक्ष ने शादी तोड़ते कहा कि बरात मत लाना. फिर भी दुल्हन वालों की चेतावनी को दूल्हे के परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया और हरियाणा से बरात लेकर भरतपुर पहुंच गए. घर पर बरात पहुंची तो दुल्हन अपने भाइयों के साथ फरार हो चुकी थी और घर के बाहर ताला लगा था.

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सोमवार को होगी पंचायत

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शादी करने पहुंचा दूल्हा अभी नाबालिग है. थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है क्योंकि परिजन घर पर नहीं हैं. पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है. वहीं, दूल्हा पक्ष अभी भी गांव में ही डेरा जमाए बैठा है. सोमवार को पंचायत में फैसला होगा.

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