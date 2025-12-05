Bride Groom and Friend Dance: दोस्त की शादी में दिल खोल कर नाचा शख्स, दूल्हा भी हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, Video वायरल

Bride Groom and Friend Dance At Wedding: पंजाब की शादियों में भांगड़ा का अपना ही अलग मजा होता है. भांगड़ा की धुन सुनते ही लोग खुद को रोक नहीं पाते और उनके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दूल्हे, दुल्हन और उनके दोस्त की भांगड़ा वाली मजेदार झलक दिखाई दे रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि भांगड़ा की एनर्जी का जादू ऐसा है कि दूल्हा स्टेज पर बैठा-बैठा खुद को थिरकने से रोक नहीं पाता.

दोस्त के डांस से शुरू हुई मस्ती

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हे का एक दोस्त स्टेज पर आकर जोरदार भांगड़ा करता है. उसकी एनर्जी और देसी स्टाइल देखकर दूल्हा खुद को रोक नहीं पाता और वो भी स्टेज पर नाचने लगता है. दूल्हे के साथ उसके दोस्त का ये डांस माहौल को और भी जीवंत बना देता है. देसी धुन और शानदार स्टेप्स ने पूरे स्टेज पर धमाल मचा दिया.

दूल्हा-दुल्हन का कमाल

जैसे ही दूल्हा डांस फ्लोर पर आता है, दुल्हन भी पीछे नहीं रहती. दोनों मिलकर एकदम देसी स्टाइल में भांगड़ा करते हैं. उनकी एनर्जी, सिंक्रोनाइजेशन और शानदार मूव्स देखकर सभी महफिल में झूम उठते हैं. दुल्हन का स्टेज पर आकर नाचना इस खुशी और उत्साह की पूरी झलक देता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे शादी के ये खास पल परिवार और दोस्तों की खुशी और बॉन्डिंग को दर्शाते हैं.

सोशल मीडिया पर मिली तारीफ

ये वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पर शेयर होते ही वायरल हो गया. अब तक इसे डेढ़ लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर कमेंट करके दूल्हे, दुल्हन और उनके दोस्त के डांस की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि हाथ पकड़ वाला स्टेप बहुत अच्छा था, किसी ने दूल्हे के डांस की तारीफ की और किसी ने फैमिली की बॉन्डिंग की तारीफ की.

भांगड़ा सिर्फ एक डांस नहीं है, ये खुशी, एनर्जी और उत्सव का प्रतीक है. पंजाब की शादियों में ये डांस माहौल को जीवंत बना देता है और लोगों को एक साथ झूमने पर मजबूर करता है. इस वायरल वीडियो ने फिर साबित कर दिया कि भांगड़ा का जादू हर किसी पर असर करता है, चाहे वह स्टेज पर बैठा हो या दर्शक.