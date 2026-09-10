BRICS Summit 2026: शी जिनपिंग दिल्ली में किस होटल में ठहरेंगे? क्या है इसका इतिहास, किन-किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कर चुका मेजबानी

BRICS Summit 2026: दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग शनिवार को भारत पहुंचेंगे. चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उनके भारत दौरे की जानकारी दी. शी जिनपिंग सात साल बाद भारत आ रहे हैं.

भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. ऐसे में शी जिनपिंग की यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

कहां ठहरेंगे शी जिनपिंग?

इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली के होटल ताज पैलेस में रुकेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं होटल ताज पैलेस का क्या इतिहास है? इस होटल में अब तक किन-किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ठहर चुके हैं. आइए जानते हैं. सबसे पहले आइए जानते हैं कि दिल्ली में स्थित होटल ताज पैलेस का इतिहास क्या है?

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दिल्ली में कैसे हुआ ताज पैलेस का निर्माण?

1982 में हुए एशियाई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन और कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के लिए एक कन्वेंशन सेंटर की जरूरत थी. ताज होटल ग्रुप ने इसकी बोली जीती और दिल्ली में ताज पैलेस होटल को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया. इस होटल में 500 कमरे, बड़े-बड़े बगीचे, एक स्विमिंग पूल और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस सुविधाएं हैं. इसके बाद ताज पैलेज होटल दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी कर चुका है.

दिल्ली के ताज होटल पैलेस में किन-किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ठहरे हैं?

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष ताज होटल में ठहरे थे. श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ताज पैलेस होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट्स में ठहरे थे. 2013 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ताज पैलेस होटल में रुके थे.

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