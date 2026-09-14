Who is Sidharth Babu: कौन हैं वो शख्स? जो दुनिया के 3 ताकतवर नेताओं के बीच खड़ा आया नजर

Who is Sidharth Babu: हाल ही में हुए ब्रिक्स (BRICS) समिट की एक खास तस्वीर में नजर आने के बाद एक भारतीय राजनयिक ने सबका ध्यान खींचा है. IFS अधिकारी सिद्धार्थ बाबू को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के दौरान उनके बगल में खड़े देखा गया था. तीनों नेताओं की गर्मजोशी भरी बातचीत की यह तस्वीर नई दिल्ली में हुए समिट के यादगार पलों में से एक बन गई.

यह तस्वीर वायरल होने के बाद युवा आईएफएस अधिकारी चर्चा का विषय बन गए. बाबू 2017 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. बताया जाता है कि 36 वर्षीय बाबू अभी विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर हैं.

चीनी भाषा के माहिर हैं सिद्धार्थ बाबू

सिद्धार्थ बाबू चीनी भाषा के माहिर हैं. पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान शी जिनपिंग की बातों का अनुवाद करने के लिए वहां मौजूद थे. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि बाबू कोच्चि के रहने वाले हैं और उन्होंने मार अथानासियस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की है, जहां से उन्होंने 2012 में ग्रेजुएशन पूरा किया था. ‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने UPSC परीक्षा के अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की और IFS को चुना.

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2017 में ऑफिसर ट्रेनी के तौर पर करियर की शुरुआत की

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, सिद्धार्थ बाबू ने 2017 में मंत्रालय में ऑफिसर ट्रेनी के तौर पर अपना करियर शुरू किया और डिप्टी सेक्रेटरी बनने से पहले थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, कॉन्सल और अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम किया. बाबू ने 2018 और 2022 के बीच बीजिंग में अपनी पहली विदेश पोस्टिंग के दौरान चीनी भाषा सीखी. इस अनुभव से उन्हें चीन से जुड़े द्विपक्षीय मामलों को संभालने में भी मदद मिली.

जनवरी 2025 में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर संभाला काम

उन्होंने अमेरिका में अपनी पोस्टिंग के दौरान कैलिफोर्निया के मोंटेरे में स्थित ‘मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज’ से भाषा इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. वहां उन्होंने अगस्त 2022 से जून 2024 तक कॉन्सल के तौर पर काम किया. 2024 में बाबू नई दिल्ली लौट आए और उन्हें अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया. इसके बाद जनवरी 2025 से उन्होंने पूर्वी एशिया डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम संभाला.

ब्रिक्स समिट 2026

भारत ने 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी की, क्योंकि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है और भारत इसकी 2026 की अध्यक्षता कर रहा है. इस समिट का विषय ‘मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण’ था. भारत ने सदस्यों के बीच मतभेदों को दूर करने और नई दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति बनाने में अहम कूटनीतिक भूमिका निभाई.

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