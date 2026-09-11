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BRICS Summit 2026 Full Schedule: आखिर क्या है BRICS का मकसद? युद्ध से लेकर ऊर्जा संकट तक पर होंगे बड़े फैसले; यहां जानें पूरा शेड्यूल

What happens in BRICS Summit 2026: भारत द्वारा नई दिल्ली में होस्ट किया जा रहा दो दिन का BRICS समिट 2026, शनिवार, 12 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें लीडर ग्लोबल गवर्नेंस, मल्टीलेटरलिज़्म और ज़रूरी सेक्टर में रेजिलिएंस को मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे.

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 10:13:45 AM IST

BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026


What happens in BRICS Summit 2026: भारत द्वारा नई दिल्ली में होस्ट किया जा रहा दो दिन का BRICS समिट 2026, शनिवार, 12 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें लीडर ग्लोबल गवर्नेंस, मल्टीलेटरलिज़्म और ज़रूरी सेक्टर में रेजिलिएंस को मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. समिट रविवार, 13 सितंबर को नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होने के साथ खत्म होगा. इस दौरान भारत अपनी 2026 BRICS चेयरशिप के हिस्से के तौर पर समिट होस्ट कर रहा है, जिसमें ग्रुप के फ़ूड और एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, डिज़ास्टर रेजिलिएंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी सप्लाई चेन जैसे एरिया में सहयोग पर फ़ोकस करने की उम्मीद है.

BRICS समिट 2026 शेड्यूल: 12 और 13 सितंबर को क्या होगा?

समिट शनिवार को BRICS सदस्य देशों की एक बंद कमरे में मीटिंग के साथ शुरू होगा, जिसके बाद लीडर एक एग्ज़िबिशन, एक फ़ैमिली फ़ोटो और पेड़ लगाने की सेरेमनी में हिस्सा लेंगे.

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शनिवार, 12 सितंबर

  • दोपहर 2:35 बजे: BRICS सदस्य देशों के नेता “इन्क्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरलिज़्म को मज़बूत करना” नाम के एक बंद दरवाज़े के सेशन में शामिल होंगे.
  • शाम 4:25 बजे: नेता भारत इनोवेट्स एग्ज़िबिशन देखने जाएंगे.
  • शाम 5:05 बजे: नेता ऑफिशियल फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ़ के लिए भारत मंडपम में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद एक साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम होगा.
  • शाम 7:30 बजे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले नेताओं के लिए एक गाला डिनर होस्ट करेंगे.

रविवार, 13 सितंबर

  • सुबह 9:55 बजे: BRICS सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच इनवाइटीज़ के नेता आना शुरू हो जाएंगे.
  • सुबह 10:35 बजे: ऑफिशियल ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ होगा.
  • सुबह 10:50 बजे: नेता “रेज़िलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी: इनक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ के लिए भविष्य को आकार देना” नाम के मुख्य ओपन सेशन में शामिल होंगे.
  • समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होने के साथ खत्म होगी.

BRICS समिट 2026 का एजेंडा: लीडर्स क्या चर्चा करेंगे?

यह समिट ऐसे समय में हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन, झगड़े और ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क में रुकावटें इकॉनमी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर दबाव डाल रही हैं. इसलिए भारत ने अपने BRICS एजेंडा में रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखा है. चर्चा में कई एरिया शामिल होंगे, जिनमें फूड और एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस और नई टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

ब्रीक्स की मुख्य प्राथमिकताओं में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी शामिल है

सदस्य देशों के बीच ज़्यादा रेजिलिएंस बनाने पर चर्चा में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे अहम होगी. लीडर्स से उम्मीद है कि वे एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी में कोऑपरेशन को मज़बूत करने के तरीके खोजेंगे, साथ ही जियोपॉलिटिकल रुकावटों और ग्लोबल सप्लाई चेन में अस्थिरता से पैदा हुई कमज़ोरियों को भी कम करेंगे. हेल्थ और डिज़ास्टर-रिस्क में कमी भी रेजिलिएंस पर फोकस वाली चर्चाओं का हिस्सा होगी.

BRICS ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन

इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट का एक और बड़ा फोकस होगा, जिसमें भारत BRICS इकॉनमी के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को मज़बूत करना चाहेगा.लीडर्स के बीच कनेक्टिविटी और हाई-टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादा सहयोग पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. ये मुद्दे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल लिंक को गहरा करने की भारत की बड़ी कोशिशों का हिस्सा हैं.

ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरलिज़्म को मज़बूत करना

समिट में मल्टीलेटरल संस्थाओं में सुधार और उन्हें मज़बूत करना खास तौर पर शामिल होगा. शनिवार को पहला बंद दरवाज़े वाला सेशन खास तौर पर “इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरलिज़्म को मज़बूत करना” के लिए है, जो ग्लोबल फैसले लेने की प्रक्रिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और इनक्लूसिव बनाने पर भारत के ज़ोर को दिखाता है.

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BRICS लीडर्स ग्लोबल और रीजनल झगड़ों पर चर्चा करेंगे

BRICS लीडर्स के बड़े इंटरनेशनल और रीजनल डेवलपमेंट के साथ-साथ आपसी हितों के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है. यह समिट रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी तनाव, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंताओं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बदलती ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी के बैकग्राउंड में हो रहा है. BRICS के फैसलों के लिए आम तौर पर आम सहमति की ज़रूरत होती है, ऐसे में सदस्यों के बीच मतभेद जॉइंट स्टेटमेंट पर बातचीत को भी मुश्किल बना सकते हैं.

BRICS समिट 2026 में कौन शामिल हो रहा है? PTI के मुताबिक, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो उन लीडर्स में शामिल हैं जिनके समिट में शामिल होने की उम्मीद है. BRICS मेंबर और पार्टनर देशों के लीडर्स के शामिल होने से नई दिल्ली समिट में उभरती हुई इकॉनमी को बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन मिलने की उम्मीद है.

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कौन से देश BRICS मेंबर हैं?

BRICS में शुरू में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे. 2024 में ग्रुप को बढ़ाया गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब को जोड़ा गया. इंडोनेशिया 2025 में मेंबर बना.

Tags: BRICS Summit 2026pm modiputin visit india
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