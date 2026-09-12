BRICS Summit 2026: ब्रिक्स के 20 साल पूरे, अब आएगा नया दौर… समिट में पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें

PM Modi BRICS Summit 2026 Speech: देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी 12 सितंबर 2026 को भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कल यानी 13 सितंबर को भी जारी रहेगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर सम्मेलन की शुरुआती की. इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत ब्रिक्स देशों के कई शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आए.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने BRICS के 20 साल के सफर को वैश्विक मंच पर संगठन की बढ़ती भूमिका से जोड़ा और कहा कि 20 साल की उम्र इंसान के जीवन में परिपक्वता और जिम्मेदारियों के नए चरण की शुरुआत होती है और BRICS भी अब अपने कमिंग ऑफ एज के दौर में पहुंच चुका है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पीएम मोदी द्वारा कही 5 अहम बातें.

पीएम मोदी के भाषण की 5 अहम बातें

BRICS किसी के खिलाफ नहीं- पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स किसी देश या समूह के विरूद्ध बनाया गया मंच नहीं है. इसका उद्देश्य सभी को साथ लेकर चलना और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है. 20 साल पूरे, अब जिम्मेदारी ज्यादा- पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है. अब संगठन को अगले 20 सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करना होगा. वैश्विक शासन में सुधार जरूरी- पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि UNSC सुधारों मनें अब और देरी नहीं की जा सकती. बदली दुनिया के अनुरूप वैश्विक संस्थाओं को भी अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाना जरूरी है. BRICS में निरंतरता का प्रस्ताव- पीएम मोदी ने संगठन की अध्यक्षता हर साल बदलने के बावजूद काम की गति बनाए रखने के लिए निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा. इसके तहत BRICS की ट्रोइका के माध्यम से विभिन्न पहलों और उनके परिणामों का फॉलोअप किया जा सकेगा. एकता को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर- पीएम मोदी ने कहा कि BRICS देशों के बीच मौजूद एकता और सहमति को अब वैश्विक स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने का समय है. भारत की अध्यक्षता के दौरान इसी मानवता-प्रथम और जन-केंद्रित सोच को प्राथमिकता दी गई है.

भारत के लिए क्यों खास है BRICS Summit?

भारत में हो रहा यह सम्मेलन ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, तकनीक और बहुपक्षीय संस्थाओं को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं. ब्रिक्स के मंच पर दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मौजूदगी भारत को वैश्विक सहयोग, आर्थिक साझेदारी और बहुपक्षीय सुधारों पर अपनी प्राथमिकताएं रखने का अवसर देती है.