मिनटों में PAK को दिखाई औकात! BRICS में शामिल होने के लिए मांग रहा था भीख; ऐसे भारत ने किया साइड

BRICS Summit 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि BRICS समिट 2026 शुरू हो गया है. वहीं अब पूरी दुनिया में BRICS को लेकर चर्चा तेज है क्योंकि इस सम्मलेन में कई बड़े देश एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की लीडरशिप में BRICS एक ग्लोबल पावर सेंटर बनकर उभरा है. वहीं अब, पाकिस्तान इस नए पावर सेंटर में शामिल होने के बड़ा ही बेचैन है. जी हां, साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान BRICS में शामिल होना चाहता है. पाकिस्तान 2023 से BRICS में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का मना करना एक ऐसी रुकावट बन गया है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा है. रूस और चीन जैसे देशों का सपोर्ट भी पाकिस्तान को BRICS के दायरे में लाने में नाकाम रहा है.

आखिर क्यों पाक नहीं बन पाता BRICS का हिस्सा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में, पाकिस्तान ने 2023 में BRICS में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था. इतना ही नहीं, BRICS में 5 मुख्य देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका. BRICS उभरती हुई इकॉनमी का एक ग्रुप है. वहीं, पिछले साल, ग्रुप ने मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को चार नए मेंबर के तौर पर शामिल किया. इतना ही नहीं, भारत की वीटो पावर की वजह से पाकिस्तान की एंट्री रोक दी गई थी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत हर बार वीटो कर देता है, जिससे पाकिस्तान सदस्य नहीं बन पाता.

NDTV के मुताबिक, BRICS में शामिल होने के लिए 29 देशों ने अप्लाई किया है. पाकिस्तान उनमें से एक है. BRICS में शामिल होने की पाकिस्तान की कोशिश मुख्य रूप से उसकी आर्थिक चुनौतियों की वजह से है. पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, देश की GDP ग्रोथ रेट 3.70 परसेंट थी.

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आखिर भारत ने अपनाई कौन सी स्ट्रेटिजी

BRICS में नए सदस्य के एडमिशन के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति ज़रूरी है. इसलिए, भारत का मना करना पाकिस्तान के लिए एक ऐसी रुकावट बन गया है जिसे उसे अभी पार करना है. पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है. BRICS के ज़रिए उसे नए फाइनेंशियल ऑप्शन और बड़े देशों के साथ आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद थी. लेकिन भारत के विरोध ने इस पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया है. तीन साल से अप्लाई करने के बावजूद, पाकिस्तान BRICS की सदस्यता से बाहर है.

निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने BRICS से जुड़े न्यू डेवलपमेंट बैंक में $580 मिलियन का हिस्सा खरीदा है. इसका मकसद फंडिंग के नए रास्ते तलाशना और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) पर अपनी निर्भरता कम करना है.