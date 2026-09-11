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BRICS Summit 2026: विदेश से आए मेहमान चखेंगे भारत का स्वाद! किनुआ बिरयानी, सत्तू और देसी मसालों से सजेगी थाली

BRICS Summit 2026: कल्पना कीजिए, दुनिया के अलग-अलग देशों से आए मेहमान दिल्ली में एक ऐसी थाली का स्वाद लें, जिसमें भारत के गांवों की मिट्टी से जुड़े सत्तू से लेकर आधुनिक अंदाज में तैयार की गई किनुआ बिरयानी तक शामिल हो. खाने की मेज पर सिर्फ पकवान नहीं, बल्कि भारत की खान-पान की विविधता और परंपरा भी परोसी जाए. जी हां, कुछ ऐसा ही खास अनुभव विदेशी मेहमानों को 18वें BRICS समिट के दौरान मिलने वाला है.

By: Lalit Kumar | Published: September 11, 2026 8:11:39 AM IST

BRICS Summit 2026
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BRICS Summit 2026: कल्पना कीजिए, दुनिया के अलग-अलग देशों से आए मेहमान दिल्ली में एक ऐसी थाली का स्वाद लें, जिसमें भारत के गांवों की मिट्टी से जुड़े सत्तू से लेकर आधुनिक अंदाज में तैयार की गई किनुआ बिरयानी तक शामिल हो. खाने की मेज पर सिर्फ पकवान नहीं, बल्कि भारत की खान-पान की विविधता और परंपरा भी परोसी जाए. जी हां, कुछ ऐसा ही खास अनुभव विदेशी मेहमानों को 18वें BRICS समिट के दौरान मिलने वाला है.

बता दें कि, नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS समिट के लिए केवल एक दिन शेष है. ऐसे में BRICS Summit 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. राजधानी के होटल विदेशी मेहमानों की मेहमाननवाजी के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं. नई दिल्ली स्थित द लीला पैलेस में BRICS डेलिगेशन के लिए तैयार किए जा रहे खास मेन्यू में भारतीय स्वाद को प्रमुखता दी गई है. यहां कोशिश सिर्फ स्वादिष्ट खाना परोसने की नहीं, बल्कि मेहमानों को भारत के अलग-अलग हिस्सों के जायके से रूबरू कराने की है.

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2-3 महीने से तैयार हो रहा खास मेन्यू

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, होटल के एग्जीक्यूटिव सू-शेफ अस्तिक ओबेरॉय कहते हैं कि, इस खास मेन्यू पर पिछले 2 से 3 महीने से काम चल रहा था. चूंकि अलग-अलग देशों से आने वाले प्रतिनिधियों की खान-पान की पसंद और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए मेन्यू तैयार करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया. कुछ डेलिगेशन की विशेष डाइटरी जरूरतें हैं, जबकि कुछ मेहमानों ने एलर्जी से जुड़ी जानकारी पहले ही साझा की है. ऐसे में उनके लिए भोजन तैयार करते समय सामग्री से लेकर उसे परोसने तक अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. 

उत्तर से दक्षिण तक भारतीय स्वाद

इस फूड एक्सपीरियंस का सबसे खास हिस्सा भारतीय व्यंजन हैं. होटल के भारतीय रेस्टोरेंट जामावर में तैयार किए जा रहे मेन्यू में उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के अलग-अलग स्वादों को जगह दी गई है. मकसद है कि विदेशी मेहमान सिर्फ एक-दो लोकप्रिय भारतीय डिश का स्वाद लेकर न लौटें, बल्कि उन्हें भारत की फूड डायवर्सिटी की झलक भी मिले. पारंपरिक सामग्री और भारतीय मसालों का इस्तेमाल इस मेन्यू की खास पहचान होगा. 

मिलेट्स, जौ और सत्तू पर खास फोकस

खास मेन्यू में श्री अन्न यानी मिलेट्स को भी प्रमुखता दी गई है. पारंपरिक अनाजों को आधुनिक अंदाज में पेश करने के लिए मिलेट्स उपमा जैसे व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा किनुआ बिरयानी भी मेन्यू का हिस्सा है. होटल की जनरल मैनेजर प्रीति मखीजा के मुताबिक, जौ, मिलेट, ज्वार और सत्तू जैसी पारंपरिक भारतीय सामग्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है. यानी मेहमानों को भारत के पारंपरिक अनाजों का स्वाद नए अंदाज में चखने का मौका मिलेगा. 

सत्तू से लेकर खास वेलनेस ड्रिंक तक

मेहमानों के अनुभव में होटल के सिग्नेचर वेलनेस प्रोग्राम से जुड़ी कुछ सामग्री भी शामिल की जा रही है. सत्तू और जौ जैसी पारंपरिक सामग्रियों के साथ खास वेलनेस विकल्प तैयार किए गए हैं. इसी कड़ी में लीला अमृत ड्रिंक भी पेश की जाएगी, जिसे तुलसी, अदरक, शहद, नींबू और जीरा जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है. यह मेन्यू में भारतीय स्वाद के साथ पारंपरिक सामग्री का एक अलग अनुभव जोड़ता है. 

डेजर्ट में भी मिलेगा देसी ट्विस्ट

मीठे में भी भारतीय फ्लेवर का तड़का देखने को मिलेगा. लोटस डेजर्ट को गुलाब और इलायची जैसे फ्लेवर के साथ तैयार किया गया है. यानी विदेशी मेहमानों के लिए खाने की शुरुआत से लेकर डेजर्ट तक, भारतीय स्वाद को अलग-अलग अंदाज में पेश करने की तैयारी है. 

स्वाद के साथ सुरक्षा भी प्राथमिकता

BRICS प्रतिनिधियों की मेहमाननवाजी के साथ होटल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रीति मखीजा के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की टीमें होटल की टीम के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं और तैयारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

Tags: BRICS Summit 2026foodrecipe
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