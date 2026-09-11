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BRICS Summit 2026: मेट्रो, स्कूल से लेकर ऑफिस ट्रेन तक! जानें दिल्ली में आज क्या बंद और क्या रहेगा खुला; पढ़ें पूरा अपडेट

BRICS Summit 2026 What Open What Close: दिल्ली 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में 18वें BRICS लीडर्स समिट की मेज़बानी के लिए कड़ी सिक्योरिटी में है. कई देशों के हेड, विदेशी डेलीगेशन और टॉप अधिकारियों के नेशनल कैपिटल में आने की उम्मीद है,

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 7:39:40 AM IST

BRICS Summit 2026
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BRICS Summit 2026 What Open What Close: दिल्ली 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में 18वें BRICS लीडर्स समिट की मेज़बानी के लिए कड़ी सिक्योरिटी में है. कई देशों के हेड, विदेशी डेलीगेशन और टॉप अधिकारियों के नेशनल कैपिटल में आने की उम्मीद है, इसलिए अधिकारियों ने पूरे शहर में कई पाबंदियों और ट्रैफिक अरेंजमेंट की घोषणा की है. यहां देखें कि BRICS समिट के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा.

स्कूल, सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे

दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी मदद वाले और मान्यता प्राप्त बिना मदद वाले प्राइवेट स्कूल समिट के सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से शुक्रवार, 11 सितंबर को बंद रहेंगे. दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे की भी घोषणा की है. इस वजह से, दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस, ऑटोनॉमस बॉडी और NCT ऑफ़ दिल्ली सरकार के तहत आने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) उस दिन बंद रहेंगे.

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बैंक, प्राइवेट ऑफिस और मेट्रो नॉर्मल तरीके से काम करेंगे

सरकारी ऑफिसों के उलट, 11 सितंबर को दिल्ली भर के बैंक खुले रहेंगे क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसे बैंक हॉलिडे घोषित नहीं किया है. प्राइवेट ऑफिस भी काम करते रहेंगे. हालांकि, सेंट्रल दिल्ली और उन इलाकों से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को, जहां VVIP काफिले आने की उम्मीद है, सड़क बंद होने और रूट बदलने की वजह से देरी हो सकती है. दिल्ली मेट्रो सर्विस पूरे समिट के दौरान पूरे नेटवर्क पर नॉर्मल तरीके से चलेंगी. अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए कहा है. इसमें सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम शामिल है, जो 11 सितंबर से 13 सितंबर तक बंद रहेगा.

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ट्रेन सर्विस पर असर, कई कैंसिल और डायवर्ट की गईं

समिट के दौरान रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था के कारण 26 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि एक दर्जन से ज़्यादा का रूट डायवर्ट किया गया है. कई दूसरी ट्रेनों के भी अपने तय समय से 40 मिनट तक देरी से चलने की उम्मीद है. कैंसिल की गई ज़्यादातर सर्विस EMU ट्रेनें हैं जो दिल्ली को गाजियाबाद, पलवल और शकूरबस्ती जैसे आस-पास के इलाकों से जोड़ती हैं. इस बीच, दिल्ली के खास रेलवे सेक्शन पर भीड़ कम करने के लिए राजधानी और दूसरी एक्सप्रेस सर्विस समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनों को दूसरे रास्तों से भेजा गया है.

खास सड़कों पर ट्रैफिक पर रोक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने BRICS समिट के दौरान ट्रैफिक मैनेज करने के लिए करीब 4,800 लोगों को तैनात किया है. VVIP मूवमेंट और गाड़ियों के काफिले की रिहर्सल के दौरान 22 डायवर्जन पॉइंट पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा. 35 से ज़्यादा ज़रूरी सड़कों पर अलग-अलग समय पर रोक लगने की उम्मीद है. इनमें मथुरा रोड, सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और APJ अब्दुल कलाम रोड शामिल हैं.

विदेशी डेलीगेशन के आने-जाने के आधार पर बस रूट भी बदले जा सकते हैं या कुछ समय के लिए रेगुलेट किए जा सकते हैं. ऐप-बेस्ड टैक्सी समेत कैब सर्विस चलती रहेंगी. हालांकि, ड्राइवरों को सलाह दी गई है कि वे VVIP मूवमेंट के दौरान रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन में पिक-अप या ड्रॉप-ऑफ रिक्वेस्ट स्वीकार न करें.

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