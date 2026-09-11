Home > देश > BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट

BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट

BRICS Summit Traffic Advisory: BRICS समिट से पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आने-जाने वालों को 11 से 13 सितंबर तक नेशनल कैपिटल में ट्रैफिक पाबंदियों, डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट के बारे में चेतावनी दी गई है.

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 8:29:44 AM IST

BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026


BRICS Summit Traffic Advisory: BRICS समिट से पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आने-जाने वालों को 11 से 13 सितंबर तक नेशनल कैपिटल में ट्रैफिक पाबंदियों, डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट के बारे में चेतावनी दी गई है. इन इंतज़ामों से 35 से ज़्यादा सड़कों पर असर पड़ने की उम्मीद है, VIP मूवमेंट और सिक्योरिटी ज़रूरतों के आधार पर और भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.

ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी 

आपकी जानकारी के लिए  दें कि गुरुवार को X पर एक पोस्ट में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा, ट्रैफिक इंतज़ाम मूवमेंट और सिक्योरिटी ज़रूरतों के आधार पर बदल सकते हैं. आने-जाने वालों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा करने से पहले ऑफिशियल ट्रैफिक अपडेट चेक करें, बताए गए डायवर्जन और रूट को फॉलो करें, और ट्रैफिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. पुलिस ने आने-जाने वालों से इमरजेंसी कॉरिडोर खाली रखने और यात्रा के लिए एक्स्ट्रा समय देने की भी अपील की है, खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT जाते समय.

You Might Be Interested In

BRICS Summit 2026: मेट्रो, स्कूल से लेकर ऑफिस ट्रेन तक! जानें दिल्ली में आज क्या बंद और क्या रहेगा खुला; पढ़ें पूरा अपडेट

35 से ज़्यादा सड़कों पर पाबंदियां होंगी

समिट के दौरान 35 से ज़्यादा सड़कों पर ट्रैफिक रेगुलेटेड रहेगा. जिन खास सड़कों पर असर पड़ेगा उनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, मोती लाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्य मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग शामिल हैं.

एडवाइजरी में लिस्टेड दूसरी सड़कों में रणजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, APJ अब्दुल कलाम रोड, प्रेस एन्क्लेव रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग शामिल हैं. ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में 22 डायवर्जन पॉइंट पहचाने हैं. इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग/आउटर सर्कल CP, जनपथ/कॉनॉट प्लेस, पटेल चौक, धौला कुआं फ्लाईओवर, मोती बाग फ्लाईओवर, लोधी रोड और मंदिर हाउस शामिल हैं.

Petrol Diesel Price Hike: क्रूड ऑयल का भाव 108 डॉलर के पार, पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा असर? फटाफट जानें आज के रेट

Tags: BRICS Summit 2026Traffic Advisory
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट
BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट
BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट
BRICS Summit Traffic Alert: दिल्ली में 11 सितंबर से 35+ सड़कें प्रभावित, 22 डायवर्जन पॉइंट