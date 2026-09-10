BRICS Summit 2026: 11 सितंबर को थमेगी दिल्ली! स्कूल-दफ्तर बंद, सड़कों पर कड़े प्रतिबंध

Brics Summit 2026 delhi me kya band Rahega kya khula rahega: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार, 11 सितंबर को असल कंट्रोल्ड-सिक्योरिटी मोड में चली जाएगी, क्योंकि 18वें BRICS लीडर्स समिट के लिए विदेशी लीडर्स और सीनियर डेलीगेशन्स आना शुरू हो जाएंगे, सरकारी ऑफिस, स्कूल और कोर्ट्स में छुट्टी होगी और राजधानी भर में बड़े ट्रैफिक बैन लागू होंगे.

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 11 सितंबर को नई दिल्ली आने की उम्मीद है, उनके पालम में एयर फोर्स स्टेशन पर उतरने और फिर चाणक्यपुरी इलाके के होटलों में जाने की उम्मीद है. सिक्योरिटी ऑपरेशन बहुत बड़ा है. 100 से ज़्यादा NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सिक्योरिटी वालों को तैनात किया गया है, 11 होटलों को कड़ी सिक्योरिटी के लिए चुना गया है और विदेशी मेहमानों के आने-जाने के लिए 35 खास रास्ते तैयार किए गए हैं.

क्या बंद रहेगा

दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस, ऑटोनॉमस बॉडी और दिल्ली सरकार के तहत आने वाले पब्लिक सेक्टर के सभी काम 11 सितंबर को बंद रहेंगे. दिल्ली और नई दिल्ली में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस को भी समिट को देखते हुए दिन भर बंद रखने का ऑर्डर दिया गया है. दिल्ली के स्कूल भी बंद रहेंगे. डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन ने सभी सरकारी, सरकारी मदद पाने वाले और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को छुट्टी रखने का निर्देश दिया है. ज्यूडिशियरी भी छुट्टी रखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को कोर्ट और रजिस्ट्री के लिए छुट्टी घोषित की है, जबकि रजिस्ट्री 12 सितंबर को भी बंद रहेगी.

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क्या खुला रहेगा

बैंक और फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, जबकि दिल्ली मेट्रो सर्विस जारी रहेंगी. दिल्ली के एयरपोर्ट और बड़े रेलवे स्टेशन भी चालू रहेंगे.

हालांकि, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले पैसेंजर को सलाह दी गई है कि वे काफी पहले निकल जाएं क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से कुछ समय के लिए ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है.

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