एक बार फिर PAK की बेइज्जती! इस बार भारत ही नहीं BRICS के हर देश ने दिखाई औकात; पहलगाम की चोट दूर तक

BRICS Summit 2026: पाक ने जिस तरह पहलगाम में आतंक मचाया था उसे भूलना सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बड़े देशों के लिए भी मुश्किल है. लेकिन पाक ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी. वहीं BRICS ने दिखा दिया कि पाक सिर्फ भारत ही यही बाकी देशों के लिए भी इतनी अहमतियत नहीं रखता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणापत्र ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है, जिसमें अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. साथ ही, जवाबदेही तय करने, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने की मांग की गई है.

पहलगाम को लेकर हुई चर्चा

आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि घोषणापत्र के पैराग्राफ 40 में, ब्रिक्स देशों ने कहा: ‘हम आतंकवाद के किसी भी काम की कड़ी निंदा करते हैं, उसे आपराधिक और गलत मानते हैं, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, जब भी, कहीं भी और किसी ने भी किया हो.’ इस ब्लॉक ने खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि वह “आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद को फाइनेंस करना और सुरक्षित ठिकाने” समेत “हर तरह के आतंकवाद” से लड़ने के अपने वादे को दोहराता है.

मिनटों में PAK को दिखाई औकात! BRICS में शामिल होने के लिए मांग रहा था भीख; ऐसे भारत ने किया साइड

‘आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस’

घोषणापत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. इसमें ‘आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस’ की मांग की गई और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज किया गया. पहलगाम हमला पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने किया था. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें TRF को LeT का फ्रंट बताया गया है. पहलगाम हमले के बाद US ने भी TRF को लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी बताया था.

BRICS Gala Dinner Menu: रेयर मशरूम डिश, गोल्ड लीफ… विदेशी मेहमानों की थाली में मोदी की देसी दावत