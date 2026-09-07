BRICS Summit 2026: भारत में ब्रिक्स अध्यक्षता के मुख्य स्तंभ क्या हैं? कब और कहां होगा इसका आयोजन, कब रहेगी छुट्टी

BRICS Summit 2026: भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली. यह चौथी बार होगा जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा; इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में इसकी मेजबानी की थी. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के 4 मुख्य स्तंभ (pillars) हैं: मजबूती (resilience) के लिए निर्माण, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी. भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.

2026 में भारत ‘मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण’ (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) थीम के साथ चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है.

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

मजबूती (Resilience) – वैश्विक अनिश्चितताओं, सप्लाई-चेन में रुकावटों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और जलवायु से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत मजबूती को बढ़ाना. इनोवेशन – समावेशी और भविष्य के लिए तैयार विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), उभरती हुई तकनीकों, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना. सहयोग – बेहतर नीति समन्वय, विकास वित्त, व्यापार को आसान बनाने, वैश्विक संस्थानों में सुधार और लोगों पर केंद्रित साझेदारियों के माध्यम से ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग को गहरा करना. सस्टेनेबिलिटी – राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन-एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ाना.

ब्रिक्स के SDG क्या हैं?

सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 के अहम हिस्सों में से एक है. इसके तहत 4 मुख्य SDG (सतत विकास लक्ष्य) शामिल हैं.

लक्ष्य 7 – किफायती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 8 – अच्छा काम और आर्थिक विकास लक्ष्य 9 – उद्योग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य 13 – क्लाइमेट एक्शन (जलवायु कार्रवाई) लक्ष्य 17 – लक्ष्यों के लिए साझेदारी

इन SDG के तहत, भारत सस्टेनेबल लाइफस्टाइल (सतत जीवनशैली), वनीकरण, वन प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा.

कब और कहां होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन?

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. यह स्थान नई दिल्ली में भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर है. इसका प्रबंधन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ‘इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन’ द्वारा किया जाता है.

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कब छुट्टी है?

राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें BRICS लीडर्स समिट को देखते हुए दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालय 11 सितंबर 2026 को बंद रहेंगे. इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है.