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BRICS Gala Dinner Menu: रेयर मशरूम डिश, गोल्ड लीफ… विदेशी मेहमानों की थाली में मोदी की देसी दावत

BRICS Gala Dinner Menu: नई दिल्ली में समिट में शामिल हुए BRICS नेताओं को शनिवार 12 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होस्ट किए गए गाला डिनर में खास तौर पर भारतीय, बाजरा-केंद्रित शाकाहारी खाना परोसा गया.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 12:24:24 AM IST

विदेशी मेहमानों की थाली में मोदी की देसी दावत
विदेशी मेहमानों की थाली में मोदी की देसी दावत


PM Modi BRICS Gala Dinner: नई दिल्ली में समिट में शामिल हुए BRICS नेताओं को शनिवार 12 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होस्ट किए गए गाला डिनर में खास तौर पर भारतीय, बाजरा-केंद्रित शाकाहारी खाना परोसा गया. मेन्यू में खांडवी मिले-फ्यूइल और खुंब गलौटी से लेकर पनीर लबाबदार, बाजरा पुलाव और पारंपरिक भारतीय डेज़र्ट तक कई डिश शामिल थीं.

मेन्यू कार्ड के मुताबिक, यह डिनर BRICS समिट 2026 के मौके पर भारत मंडपम में होस्ट किया गया था. इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेश किए गए मेन्यू में एक पारंपरिक भारतीय सजावटी बॉर्डर भी था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें मेन्यू कार्ड के बारे में.

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बाजरे वाला मेन्यू

  • डिनर में बाजरा मुख्य आकर्षण था. मेन्यू में एक खास नोट में श्री अन्ना के महत्व पर ज़ोर दिया गया था, जिसमें बाजरा को पोषक तत्वों से भरपूर अनाज बताया गया था, जिसके लिए कम रिसोर्स की जरूरत होती है और यह खेती की स्थिरता और क्लाइमेट रेजिलिएंस को सपोर्ट करता है.
  • मेन्यू में खाने में बाजरा की तीन किस्में शामिल थीं: पुलाव में बाजरा, भारतीय ब्रेड में ज्वार और डेज़र्ट में बार्नयार्ड बाजरा.
  • मेन्यू में दुनिया भर में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत की कोशिशों पर भी ज़ोर दिया गया, जिसमें बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स घोषित किया है.

स्टार्टर्स में क्या था?

डिनर की शुरुआत दो स्टार्टर्स से हुई. 

  • खांडवी मिले-फ्यूइल में सरसों, नारियल और करी पत्तों के तड़के वाले बेसन के रोल थे, जिन्हें केसर आम, माइक्रो-ग्रीन्स और दही की ड्रेसिंग के साथ परोसा गया.
  • खुंब गलौटी में पुदीने के दानों के साथ नरम पैन-ग्रिल्ड मशरूम कबाब थे, जिन्हें शीरमल ब्रेड पर परोसा गया.

मेन कोर्स में क्या था?

  • मेन कोर्स में पनीर लबाबदार था, जिसमें नरम पनीर के क्यूब्स को प्याज और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी में उबाला गया था.
  • गुच्ची मार्मिक में हिमालयन मोरेल मशरूम और नरम एस्पैरेगस को केसर, किशमिश और ममरा बादाम के साथ उबाला गया था.
  • कैरट बीन पोरियल में गाजर और हरी बीन्स को खुशबूदार साउथ इंडियन मसालों में हाथ से दबाए हुए वर्जिन नारियल तेल में भूना जाता है और ताज़ा कसा हुआ नारियल डाला जाता है.
  • इसमें ठक्कली बेले सारू भी था, जो तूर दाल, ताज़े टमाटर और करी पत्तों से बना हल्का दाल का सूप है.
  • बाजरे का खास पकवान था बाजरा पुलाव, जो खुशबूदार बासमती चावल और बाजरे से बना था और मसालों और मौसमी खुशबूदार चीज़ों के साथ पकाया गया था.
  • खाने के साथ चुकंदर का रायता और तरह-तरह की भारतीय रोटियां भी थीं.

डेजर्ट में जलेबी, शहतूत और गोल्ड लीफ

  • डेजर्ट में, मेहमानों को जलेबी के साथ ओल्ड डेल्ही फ्रूट क्रीम सर्व की गई, जिसमें मौसमी फल और हल्की फेंटी हुई क्रीम के साथ एक क्रिस्पी मीठा पकौड़ा था.
  • दूसरा डेज़र्ट शहतूत फिरनी था, जो दूध और चावल से बनी धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, जिसके ऊपर मीठी शहतूत और गोल्ड लीफ़ डाली जाती है.
  • डिनर में परोसे गए ड्रिंक्स में अनार का जूस और नारियल पानी शामिल था, जिसे मेन्यू में ‘ताज़ा स्वाद का सोर्स’ बताया गया था.

दुनिया की सबसे महंगी और रेयर मशरूम डिश

डिनर टेबल पर परोसी गई रहस्यमयी और बहुत कीमती डिश, गुच्ची, दिल को छू लेने वाली थी. इस डिश की खास बात हिमालयन गुच्ची (मोरेल मशरूम) थी. यह कोई आम मशरूम नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे महंगी और रेयर सब्जियों में से एक माना जाता है.

‘BRICS सिम्फनी’ का कल्चरल परफॉर्मेंस

डिनर के दौरान, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR) ने ‘BRICS सिम्फनी’ नाम का एक खास कल्चरल प्रोग्राम पेश किया. इसमें लगभग 160 कलाकारों ने हिस्सा लिया. भारतीय कलाकारों ने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक जैसे क्लासिकल डांस पेश किए. भारत और दूसरे BRICS देशों के म्यूज़िशियन ने पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट बजाए.

Tags: BRICS Summit 2026pm modi
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