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BRICS Business Forum: 20 साल पहले 4 देश, आज 21… ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम मोदी द्वारा कहीं गई 10 बड़ी बातें

BRICS Business Forum: दिल्ली में 18वां BRICS समिट ऑर्गनाइज़ किया गया है. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समिट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार 11 सितंबर 2026 की सुबह दिल्ली पहुंचे. पुतिन तीन दिन के दिल्ली दौरे पर हैं. ऐसे में चलिए जानें बिज़नेस फोरम की 10 बड़े पॉइंट्स.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 7:54:46 PM IST

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम मोदी द्वारा कहीं गई 10 बड़ी बातें
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम मोदी द्वारा कहीं गई 10 बड़ी बातें


PM Modi BRICS Business Speech: दिल्ली (Delhi) में 18वां BRICS समिट ऑर्गनाइज़ किया गया है. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समिट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार 11 सितंबर 2026 की सुबह दिल्ली पहुंचे. पुतिन तीन दिन के दिल्ली दौरे पर हैं. BRICS समिट 13 और 14 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में ऑर्गनाइज़ किया गया है.

आज सुबह, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बाइलेटरल बातचीत हुई. बातचीत के बाद, PM मोदी और पुतिन ने एक बिज़नेस फोरम को एड्रेस किया. PM मोदी ने BRICS की यूनिकनेस के बारे में डिटेल में बात की. ऐसे में चलिए जानें बिज़नेस फोरम की 10 बड़े पॉइंट्स.

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BRICS बिज़नेस फोरम में पीएम मोदी द्वारा कही गईं 10 बड़ी बातें

  1. इस साल, हम BRICS के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो 2006 में शुरू हुआ था.
  2. BRICS आज चार देशों के परिवार से बढ़कर 21 हो गया है.
  3. BRICS देशों में दुनिया की आधी पॉपुलेशन है.
  4. इन सालों में ग्लोबल GDP लगभग ढाई गुना बढ़ी है, जबकि BRICS देशों की कंबाइंड GDP लगभग साढ़े चार गुना बढ़ी है.
  5. BRICS देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए भी ज़रूरी हब के तौर पर उभर रहे हैं.
  6. हमारे देशों में इनोवेशन के नए रास्ते बन रहे हैं, जिसमें ज़मीनी स्तर की पहल से लेकर कटिंग-एज टेक्नोलॉजी तक शामिल हैं.
  7. BRICS का बढ़ता स्कोप, मोमेंटम और उम्मीदें हम सभी में साफ़ दिख रही हैं.
  8. भारत में हुआ यह फ़ोरम अब तक का सबसे बड़ा BRICS बिज़नेस फ़ोरम है.
  9. आज, भारत ग्लोबल सॉल्यूशन का हब बन गया है.
  10. भारत एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.

पुतिन ने PM मोदी को इनवाइट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली के भारत मंडपम में 45 मिनट की मीटिंग की. मीटिंग के बाद, दोनों लीडर एक ही कार में एक इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन साइट पर गए. उन्होंने भारत-रूस रिश्तों के साथ-साथ मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी के हालात पर भी बात की. पुतिन ने मोदी को 24वें भारत-रूस समिट के लिए रूस आने का इनवाइट किया, जिसे प्रधानमंत्री ने मान लिया. 

Tags: BRICS Summit 2026pm modi
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