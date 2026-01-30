जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में छिपे 3 आतंकियों का क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन, तलाशी ऑपरेशन शुरू; इंटरनेट सेवा बंद

Anti-Terror Strike in J&K: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. J&K के किश्तवाड़े जिले में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर से हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल इन आतंकियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने ही खुफिया एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी अलर्ट मोड पर आ गए. सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों की तलाश में चतरू इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि चतरू इलाका बर्फ से ढका है. ऐसे में सुरक्षा बलों को दिक्कत आ रही है. मिली जानकारी के अनुसार, तीनों आतंकी जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छिपे हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनके सरगना पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं.

इंटरनेट किया गया बंद

सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया है, जिससे आतंकियों को कोई मदद नहीं मिल सके. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आतंकियों की तलाश के लिए किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा, चिंगम और चतरू को कवर करने वाले छह किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है.

18 जनवरी को हुई थी सुरक्षा बलों-आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी

यहां पर बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मंदराल-सिंहपोरा के पास सोनार जंगल में 18 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी. इसमें एक पैराट्रूपर सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारा गया था, जबकि सात सैनिक घायल हुए थे. वहीं, आतंकी जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे. इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच 22 जनवरी को भी माली दाना टॉप के बाद 25 जनवरी को जनसीर-कंडीवार में 2 और मुठभेड़ हुईं. इसके बाद आतंकी एक बार फिर जंगल के इलाके में गहरे छिप गए. इसके बाद से तलाशी अभियान जारी है.