अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

Brajesh Pathak on PDA Pathshala: इस समय केंद्र सरकार अखिलेश यादव पर हावी है। वहीँ PDA पाठशाला को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। वहीँ अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। इस दौरान उन्होंने उन्होंने सपा की चल रही ‘पीडीए पाठशाला’ पर बयान देते हुए कहा कि यह “ए फॉर अलकायदा, बी फॉर बाबर और डी फॉर दंगे” की पढ़ाई है। वहीँ पाठक के इस बयान पर यूपी में अब सियासी हलचल तेज हो गई है।

Brainwash कर रही सपा

सिर्फ यह नहीं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा नेता सिर्फ़ हिंसा, दंगा और समाज को बांटने वाली राजनीति ही जानते हैं। इस दौरान उन्होंने सपा पर सिद्धा आरोप लगाते हुए कहा कि, बच्चों को राजनीतिक एजेंडे में घसीटना अपराध है, लेकिन समाजवादी पार्टी बच्चों के मन में ग़लत विचार भर रही है।इसके अलावा डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सपा की राजनीति हमेशा से अराजकता, तुष्टिकरण और दंगों से जुड़ी रही है। ऐसे में पीडीए पाठशाला का उद्देश्य शिक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को गुमराह करना है।

सपा पर लगाए गंभीर आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रजेश पाठक ने यह बात एक जनसभा में कही, जहाँ वो भाजपा की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में सिर्फ़ अराजकता और दंगे ही देखने को मिलते थे, जबकि भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को मज़बूत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का विवादास्पद मुद्दे उठाने का इतिहास रहा है, और अब जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है।