Home > देश > अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

Brajesh Pathak on PDA Pathshala: इस समय केंद्र सरकार अखिलेश यादव पर हावी है। वहीँ PDA पाठशाला को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। वहीँ अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 08:45:18 IST

brajesh pathak on pda pathshala
brajesh pathak on pda pathshala

Brajesh Pathak on PDA Pathshalaइस समय केंद्र सरकार अखिलेश यादव पर हावी है। वहीँ PDA पाठशाला को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। वहीँ अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। इस दौरान उन्होंने उन्होंने सपा की चल रही ‘पीडीए पाठशाला’ पर बयान देते हुए कहा कि यह “ए फॉर अलकायदा, बी फॉर बाबर और डी फॉर दंगे” की पढ़ाई है। वहीँ पाठक के इस बयान पर यूपी में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। 

Brainwash कर रही सपा 

सिर्फ यह नहीं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा नेता सिर्फ़ हिंसा, दंगा और समाज को बांटने वाली राजनीति ही जानते हैं। इस दौरान उन्होंने सपा पर सिद्धा आरोप लगाते हुए कहा कि, बच्चों को राजनीतिक एजेंडे में घसीटना अपराध है, लेकिन समाजवादी पार्टी बच्चों के मन में ग़लत विचार भर रही है।इसके अलावा डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सपा की राजनीति हमेशा से अराजकता, तुष्टिकरण और दंगों से जुड़ी रही है। ऐसे में पीडीए पाठशाला का उद्देश्य शिक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को गुमराह करना है।

बलात्कार कर पढ़ाया कलमा, फिर नाम बदल कर बनवाया आधार कार्ड, UP में पनप रहे जल्लाद, एक और हिंदू बेटी को बनाया शिकार

सपा पर लगाए गंभीर आरोप 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रजेश पाठक ने यह बात एक जनसभा में कही, जहाँ वो भाजपा की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में सिर्फ़ अराजकता और दंगे ही देखने को मिलते थे, जबकि भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को मज़बूत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का विवादास्पद मुद्दे उठाने का इतिहास रहा है, और अब जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है।

Tags: akhilesh yadavbrajesh pathak newshome-hero-pos-2PDA pathshalaSpa news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन
अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन
अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन
अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?