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Uttarakhand Crime: लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया, फिर कमरे में बंद करके उसके साथ रातभर किया ‘कांड’ सुबह क्यों हो गई मौत

Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां पर लड़की के बॉयफ्रेंड के बुलाकर रात भर उसके साथ दरिंदगी की गई.

By: JP Yadav | Last Updated: June 11, 2026 10:29:32 AM IST

Uttarakhand Crime News: लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया, फिर कमरे में बंद करके रातभर प्राइवेट पर; सुबह क्यों हो गई मौत
Uttarakhand Crime News: लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाया, फिर कमरे में बंद करके रातभर प्राइवेट पर; सुबह क्यों हो गई मौत


Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 18 वर्षीय एक दलित छात्र की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने ऊंची जाति की लड़की से इश्क कर बैठा. नाबालिग लड़की से दोस्ती के आरोप में कर दी गई. मृतक की पहचान केतन लाल (18) के रूप में हुई है. वह प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव का निवासी था और कक्षा 12 का छात्र था. परिवार का आरोप है कि उच्च जाति के युवकों को पहले से घात लगाकर पहले तो केतन को पकड़ लिया गया. इसके बाद एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद पूरी रात युवकों ने केतन को डंडों, बेल्टों और अन्य हथियारों से पीटा. परिवार का दावा है कि दलित केतन को विशेष रूप से निशाना बनाते हुए उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया गया. आरोप है कि उसके साथ कुकर्म भी किया गया है, जबकि इसकी पुष्टि  पुलिस की ओर से नहीं की गई है. वहीं, केतन के साथ गए उसके दोस्त दिवाकर डिमरी (22) को भी पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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दलित लड़के से नाराज था सर्वण समाज!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दलित युवक केतन की पड़ोसी गांव खोलगढ़ की लड़की से दोस्ती थी, वह नाबालिग बताई जा रही है. दोनों पिछले लगभग छह महीनों से फोन पर संपर्क में थे और कई बार मुलाकात भी की थी. परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिवार वाले इस संबंध से इसलिए नाराज थे, क्योंकि केतन दलित समुदाय से था. लड़की सवर्ण समुदाय से थी.

कैसे की हत्या?

पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव डालकर रविवार (7 जून, 2026) रात केतन को मिलने के लिए अपने गांव बुलाने को मजबूर किया.  इसके बाद रविवार देर रात लगभग 12 बजे केतन अपने मित्र दिवाकर के साथ मोटरसाइकिल से खोलगढ़ गांव गया. गांव पहुंचते ही दोनों युवकों को पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने पकड़ लिया. इसके बाद एक कमरे में बंद करके दोनों को जमकर पीटा गया.

शरीर के कई अंगों पर किए गए हमले

आरोप है कि दोस्त दिवाकर को तो पीटकर छोड़ दिया, लेकिन केतन की पिटाई के लिए डंडों, बेल्टों और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया.केतन को विशेष रूप से निशाना बनाया गया. यहां तक कि गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गईं. केतन के हाथों और पैरों के नाखून उखाड़े गए, पैरों में कीलें ठोंकी गईं और उसके गुप्तांगों पर गंभीर चोट पहुंचाई गई. 

दोस्त का गंभीर हालत में चल रहा इलाज

पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों ने ही केतन को फोन कर बुलाया. परिवार का यह भी कहना है कि मौत से पहले केतन ने अपने पिता को बताया था कि उसे एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत वहां बुलाया गया था.  पिता केतन को चौंद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, दिवाकर का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.    

Tags: home-hero-pos-5uttarakhand news
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