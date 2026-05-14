प्रेमी बना दरिंदा! पहले गर्लफ्रेंड को कमरे में बुलाया, फिर 3 दोस्तों संग किया गैंगरेप, बनाया अश्लील वीडियो

आए दिन दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती रहती हैं. अब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर मामला सामने आया है. एक इंजीनियरिंग की छात्रा के प्रेमी ने उसे पहले कमरे में बुलाया, फिर तीन दोस्तों संग उसका रेप किया. इतना ही नहीं, उन युवकों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी.

प्रेमी ने कैसी रची की दरिंदगी?

यह पूरा मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर इन्फोवैली थाना क्षेत्र के काईमाटिया इलाके का बताया जा रहा है. एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की 23 वर्षीय छात्रा ने अपने कथित बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसका एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. आरोप है कि युवक ने उसे एक कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ मौजूद तीन अन्य युवकों ने भी मिलकर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. शिकायत मिलने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

पुलिस को क्या जानकारी मिली?

12 मई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे 23 वर्षीय युवती ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. युवती ने आरोप लगाया कि कई आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, उसे डराया-धमकाया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 64(2)(m), 70(1), 351(2) और आईटी एक्ट की धारा 66-E के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रंजन बेहरा ने पहले किसी मौके पर युवती का एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया था. बाद में वह युवती पर शादी का दबाव बनाने लगा और मना करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था. पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़िता और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे और उनमें से एक आरोपी के साथ युवती का संबंध था.

आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत, मोबाइल डेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक और वैज्ञानिक टीम को भी जांच में लगाया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 साल के जाजपुर निवासी रंजन बेहरा, 21 साल के बालासोर निवासी शुभांकर पाढ़ी उर्फ लकी,23 साल के जाजपुर निवासी रति रंजन तराई उर्फ कुकुली और 23 साल के खुर्दा निवासी सिपुन उर्फ सिपुन बेहरा के रूप में हुई है.

ये खुलासा भी हुआ

पुलिस के अनुसार, 11 मई 2026 को इन्फोवैली थाने को फोन पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक ग्रे रंग की डिजायर कार और 2–3 बाइक में सवार होकर तालखेता अंडरपास के पास दो युवकों का जबरन अपहरण कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए.

जांच के दौरान पुलिस ने वाहन की पहचान की, मालिक का पता लगाया और पूछताछ शुरू की. इसके बाद पुलिस टीम ने छताबर के पास एक सुनसान मकान से पीड़ितों और आरोपियों को बरामद किया. इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर किसी बड़े घटनाक्रम को टालने का दावा किया है. इससे पहले मनोज कुमार सेठी नामक व्यक्ति की शिकायत पर उसके भाई सरोज कुमार सेठी और रंजन बेहरा के कथित अपहरण को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था.