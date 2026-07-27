आधी रात बंद कमरे से आने लगीं चीखें, जब खुला दरवाजा तो लड़की मिली बेहोश और लड़का...

Mumbai Crime News : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के मलाड इलाके के एक फ्लैट में एक लड़का और दो लड़कियां मौजूद थे. इस बीच रात को चीखों से पड़ोसियों की नींद टूटी. चीख सुनकर लोग सुबह जब फ्लैट में पहुंचे तो कमरे के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. कमरे में एक लड़का और लड़की की हालत देखकर लोगों के होश उड़ गए. लड़की का शव फर्श पड़ा था जबकि एक लड़की बेहोश पड़ी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, कॉल सेंटर काम करने वाले युवक रोहन (25) की हत्या हुई है. पुलिस इस हत्याकांड को ‘ट्रायंगल लव स्टोरी मर्डर’ बता रही है. दरअसल, रोहन की 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती प्रिया से हुई. चंद मुलाकातों के दौरान ही दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. दोनों एक्सर मिलते.

इस बीच करीब 2 महीने पहले ऑफिस में उसकी मुलाकात आएशा से हुई. खूबसूरत आएशा को देखकर रोहन का दिल फिसल गया. रोहन नई गर्लफ्रेंड आएशा के साथ भी चक्कर लगाने लगा. हैरत की बात यह है कि यह बात रोहन ने आएशा और प्रिया के सामने जाहिर नहीं होने दी.

फ्लैट में एक प्रेमी और दो प्रेमिकाएं थीं मौजूद

बताया जा रहा है कि पिछले साल 14 अगस्त की रात प्रिया को शक हुआ तो वो रोहन के फ्लैट पर पहुंच गई. यहां पर फ्लैट में आएशा पहले से मौजूद थी. तीनों आमने-सामने थे. रोहन की पोल खुल चुकी थी. प्रिया ने गुस्से में रोहन को गालियां देनी शुरू कर दीं. इसके बाद रोहन, प्रिया और आएशा तोनों भिड़ गए. आएशा और प्रिया को अहसास हो गया तो रोहन उन्हें बेवकूफ बना रहा है.

सामने पड़ा शव रोहन का शव

इस बीच पड़ोसियों ने रात 11 बजे के आसपा तेज बहस और चीखों की आवाज सुनी. इसके बाद सन्नाटा छा गया. सुबह मकान मालिक आया तो दरवाजा बंद था. उसने पुलिस को बुलाया और फिर दरवाजा तोड़ गया. इसके बाद अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए. कमरे में फर्श पर रोहन का शव पड़ा थी. उसके गले पर चाकू के वार के निशान थे. कमरे में खून बिखरा पड़ा था. कमरे में प्रिया बेहोश में थी और आएशा फरार थी. वहीं, होश आने पर प्रिया ने बताया कि वह बात करने गई थी. इस दौरान आएशा से झगड़ा हुआ. गुस्से में उसने रोहन को मार डाला और मुझे घायल कर दिया.

रोहन को मारना नहीं चाहिए था : मां

पूरा मामला वर्ष 2024 का का है, लेकिन रोहन की मां बेटे को याद करते हुए कहती हैं कि भले ही बेटा गलत था, पर मारना नहीं चाहिए था. रोहन दुनिया में नहीं है और प्रिया डिप्रेशन में है, जबकि आएशा जेल में दिन गिन रही है.