Border infiltration: उरी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम

श्रीनगर से अजय जंडयाल की रिपोर्ट

Border infiltration: जम्मू-कश्मीर के बारामुला ज़िले में नियंत्रण रेखा (LoC) के उरी सेक्टर के तोर्ना इलाके में सुरक्षाबलों ने सोमवार को घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी।

घुसपैठियों ने की गोलीबारी

अधिकारियों के अनुसार, अग्रिम चौकियों के पास तैनात जवानों ने तड़के संदिग्ध हलचल देखी और घुसपैठियों को ललकारा। इस दौरान घुसपैठियों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

तलाशी अभियान जारी

अब तक किसी भी पक्ष से हताहत होने की खबर नहीं है। सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है, वहीं तलाशी अभियान फिलहाल जारी है।

एक महीने में लगातार तीसरी घुसपैठ की कोशिश

यह इस माह की लगातार तीसरी घुसपैठ की कोशिश है। 13 अगस्त को उरी सेक्टर में हुई मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गया था। इससे पहले अगस्त के पहले सप्ताह में केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए हथियार और अन्य सामान बरामद किया था।

लगातार घुसपैठ की कोशिशें-आतंकी गतिविधियों में तेज़ी का संकेत

अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से आतंकी गतिविधियों में तेज़ी का संकेत देती हैं। सर्दियों से पहले आतंकियों को घाटी में भेजने की कोशिशें तेज़ हुई हैं। सुरक्षाबल एलओसी पर चौकसी बढ़ाते हुए गश्त, निगरानी और काउंटर-इन्फिल्ट्रेशन उपायों को और मज़बूत कर रहे हैं।